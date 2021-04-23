Мнение: Россия заняла место Венесуэлы, водородная игла и прогрессивная цена на электричество

1. Все эти долгие годы санкционной войны продолжает сохраняться парадоксальная ситуация. США вводят всё новые и новые санкции против России, однако совершенно не собираются отказываться от поставок критически важных российских товаров. Зависимость США от России только лишь растёт:

https://lenta.ru/news/2021/04/20/zav/

Несмотря на новые санкции США, американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) больше чем когда-либо зависят от российской нефти. Об этом говорится в отчете корпорации Standard & Poor’s.

Место Венесуэлы, против которой введены американские санкции, заняла Россия, а поставки российской нефти в США побили десятилетний рекорд. По данным Управления энергетической информации США, импорт нефти из России в общем объеме достиг рекордного уровня в восемь процентов в январе.

Пожалуйста, не надо писать в комментариях, что российские советники в Венесуэле плохо работают и слишком медленно помогают поднимать экономику страны из той пучины, куда её загнал социализм, из-за чего Венесуэла не может нарастить производство нефти. Как мы с вами знаем по собственной истории, переход от затянувшегося социализма к капитализму – это непростая задача. К тому же США активно ставят палки в колёса Венесуэле.

2. Минэнерго лелеет планы посадить Россию ещё и на водородную иглу:

https://www.rbc.ru/business/15/04/2021/6075ff5b9a79472446f75b01

Россия к 2050 году намерена зарабатывать от экспорта экологически чистых видов водорода от $23,6 млрд до $100,2 млрд в год, поставляя на мировой рынок от 7,9 млн до 33,4 млн т. Об этом говорится в проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Разница в прогнозах связана с различными сценариями развития мирового рынка водорода в качестве энергоносителя и, соответственно, от спроса на него, следует из документа. Сейчас такого рынка нет, но в будущем он может стать крупным благодаря развитию технологий и масштабированию водородной энергетики, считают авторы концепции.

Россия нацелена занять 20% мирового рынка водорода к 2030 году, говорил замглавы Минэнерго Павел Сорокин на коллегии министерства 12 апреля. «Мы считаем, что это (экспорт из России «зеленого» водорода. — РБК) в 2035 году может быть от 1 млн до 2 млн т в «низком» сценарии, до 7 млн т — при более активном бурном развитии [спроса на водород в мире]», — сказал он.

3. В этом году в России ввели прогрессивную шкалу налогообложения, однако повышенная ставка НДФЛ касается лишь граждан с доходами выше 5 миллионов в год:

https://rg.ru/2020/12/29/v-rossii-s-1-ianvaria-vvoditsia-progressivnaia-shkala-nalogooblozheniia.html

Но вот поступила идея другой прогрессивной шкалы, которая может коснуться значительно большего числа россиян:

https://lenta.ru/news/2021/04/21/energy/

В России предложили ввести обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. С такой инициативой Союз потребителей России обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом пишет издание «Известия».

Согласно предложенному плану, жители России будут обязаны платить больше за потребление свыше максимальной нормы. В качестве ориентира предлагается установить лимит в 100 киловатт-часов в месяц на человека. При этом также будут добавлять по 50 киловатт-часов за каждого дополнительного человека, проживающего вместе с ним, а при наличии электрической плиты умножать данный коэффициент в полтора раза.

Председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал, что каждому региону следует предоставить право устанавливать максимальный порог в зависимости от длины светового дня или других показателей. Он также подчеркнул, что повышать плату при превышении лимита следует разумно, например, за каждые новые 100 киловатт-часов. Так, по его мнению, расценки следует приблизить к экономически обоснованным тарифам.

Союзные потребители, кажется, не учитывают одной важной вещи: многие россияне потребляют электричество крайне неравномерно из-за того, что пользуются электрообогревателями во время зимних морозов или в прохладные дни лета, когда основное отопление отключено. В случае длительных холодов за месяц может набежать в разы больше киловатт, чем обычно.

Так что нашим законодателям следует быть очень осторожными: гнев избирателей будет велик, когда они внезапно получат огромные счета за электричество по повышенным расценкам, как недавно произошло с жителями американского Техаса во время катастрофических морозов этой зимой.