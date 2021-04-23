 

В США протестующие захватили Капитолий в Оклахоме

23.04.2021, 20:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Протестующие ворвались в Капитолий в Оклахоме и потребовали от сенаторов пересмотреть правила досмотра темнокожих сотрудниками полиции, передает Общественная служба новостей. Сторонники движения Black Lives Matter устроили очередную волну беспорядков после случайного убийства Данте Райта в Миннесоте. Офицер полиции, проводившая задержание молодого человека, хотела применить электрошокер по убегающему подозреваемому, однако перепутала его с пистолетом. Юноша погиб и по всей стране на улицы вновь стали выходить протестующие.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.08 / Приготовление курицы по рецепту “kai loom” может вылиться вам в 2 года тюрьмы, предупреждает группа по защите прав животных

23.08 / Эксперты составили ТОП-5 бюджетных смартфонов 2020 года

15.10 / Российские циркачи просят помощи у президента

05.01 / В космосе обнаружили «порталы» в отдаленные уголки Вселенной

19.03 / Король и королева Бутана отметили первый день рождения младшего сына: новые фото

11.01 / Крепость, осажденная изнутри

16.01 / Мнение: Самая недооценённая валюта в мире, переход на онлайн-банкинг и статистика о России

04.01 / Моргенштерн сыграет Кыш Бабая в сериале Булата Юсупова по мотивам башкирских народных сказок

18.11 / Суд отказался удовлетворить иск ФНС к “МелТЭК”

07.02 / Отряды киберпартизан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика