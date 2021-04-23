 

На Украине предложили новое место для встречи Путина и Зеленского

23.04.2021, 20:54, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник опубликовал в своём телеграм-канале видеообращение, посвящённое конфликту на юго-востоке страны. Глава Незалежной сообщил, что советники “нормандской четвёрки” высказали идею провести встречу прямо на линии фронта. В связи с этим украинский лидер предложил президенту России Владимиру Путину увидеться в любом районе Донбасса, где проходят боевые действия. Политик добавил, что посещает этот регион ежемесячно.

В ходе прошедших накануне переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко глава российского государства поддержал инициативу Зеленского о личной встрече, отметив, что в последнее время было сделано многое для разрушения российско-украинских отношений. Путин заверил, что готов принять его для соответствующей дискуссии в Москве в любое время.

Однако Владимир Путин обратил внимание, что Россия не является участницей войны на Донбассе. Поэтому обсуждать её Владимир Зеленский должен, в первую очередь, – с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.

Бывший президент Украины Леонид Кравчук негативно оценил идею Путина провести встречу Зеленского в Москве. По мнению политика, Кремль хочет, чтобы украинский президент приехал в Россию “на поклон”. В связи с этим он предложил главам государств побеседовать на нейтральной территории, к примеру, – в Швейцарии или Финляндии, передаёт телеканал “Царьград”.



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