От косметической премии до spa-процедур в кино: бьюти-дайджест недели

BURO

В PAPA Barvillage Moscow состоялась вечеринка бьюти-премии BURO. Beauty Kit Awards. Во время мероприятия были вручены награды лидерам косметического рынка, по результатам голосования, проведенного бьюти-экспертами. Среди гостей мероприятия были Ян Гэ, Наташа Максимова, певица Polina, Липа Тетерич и другие.

Clarins

Новая линия Calm-Essentiel была разработана специально для того, чтобы помочь качественно улучшить состояние чувствительной кожи. Формулы средств содержат свыше 95% натуральных ингредиентов, в частности, экстракт шалфея мускатного, оказывающий исключительное успокаивающее и защитное действие. В линию входит увлажняющая эмульсия, успокаивающий гель и восстанавливающее масло.

Filorga

Filorga представили первую экспертную программу против морщин и несовершенств кожи AGE-PURIFY. Формула средств разработана при участии дерматологов и экспертов эстетической медицины. Она основана на принципе двойной коррекции DUAL-CORRECTING FACTORS и объединяет действие двух современных комплексов ингредиентов – HYALURO-YOUTH CX и DERMO-RESCUE CX. Обладательницы кожи смешанного или жирного типа, склонной к появлению несовершенств, могут подобрать себе эффективные антивозрастные средства, которыми удобно и приятно пользоваться.

Kérastase

Blond Absolu Cicaextreme – специальная линия ухода за осветленными волосами от Kérastase. Крем-шампунь Cicaextreme устраняет проблему, связанную с уходом за осветленными волосами, предлагая бережное очищение без пересушивания волос. Маска Cicaextreme с высоким содержанием гиалуроновой кислоты двух видов и экстрактом эдельвейса обеспечивает максимальный уход. Масло-концентрат запечатывает кутикулу, поврежденную в процессе обесцвечивания, и предотвращает проблему секущихся кончиков.

La Roche-Posay

Новинка La Roche-Posay – корректирующий крем-гель Effaclar DUO (+) SPF30. Продукт не только сокращает количество несовершенств и закупоренных пор, но и защищает кожу от UVA-/UVB-лучей и агрессивных факторов окружающей среды. Продукт имеет легкую, нежирную текстуру, не содержит минеральных масел и не закупоривает поры.

Nikiso

В пространстве Nikiso Space Софии Никитчук, расположенном в Вознесенском переулке, состоялся бьюти-день. Парикмахерские услуги, маникюр, педикюр, макияж, уходы для лица и тела – все это смогли оценить гостьи мероприятия, среди которых были Агата Муцениеце, Анна Тихомирова, Рената Пиотровски, Полина Аскери и другие.

UFC Gym

Команда сети фитнес-клубов UFC Gym провела “боевой девичник” в клубе в “Атриуме”. О философии фитнес-сети и ее ценностях рассказал руководитель проекта UFC Gym Russia Игорь Рыжов, он же выступил в качестве тренера на разминке. После разминки эстафету принял тренер Даниэль Меджидов (мастер спорта по вольной борьбе) и провел бодрую тренировку Functional Training с использованием спортивного инвентаря. Затем мастер спорта по тайскому боксу Арина Король провела Kickboxing Conditioning, а завершил тренировку чемпион по дзюдо и грепплингу Шамиль Сулейманов, проведя на мастер-класс по самообороне Self Defence. Восполнить запасы энергии участниц боевого девичника UFC Gym доверил сети кафе веганской кухни Dobraw.

Max Factor и Л’Этуаль

Max Factor и Л’Этуаль запустили проект “Преображение на миллион”, спикером которого стала Агата Муцениеце. В период с 8 апреля по 23 мая можно приобрести в одном из магазинов сети Л’Этуаль или на сайте letu.ru новое тональное средство Max Factor Miracle Second Skin, сохранить оригинал чека, в аккаунте “Л’Этуаль” рассказать о своем преображении мечты. Победитель получит возможность осуществить преображение на сумму 1 миллион рублей — воплотить мечту в жизнь поможет команда экспертов Max Factor.

“Секция”

19 апреля в Проточном переулке состоялся перезапуск фитнес-студии “Секция”. “2020 год стал своеобразной отправной точкой. За время пандемии мы пересмотрели нашу работу, определили цели, вдохновились новыми трендами в фитнесе, максимально обновили формат ключевых тренировок и переехали в новое место. Наше пространство на Арбате еще красивее и удобнее полюбившейся всем “Секции” на территории Трехгорной мануфактуры”, – комментирует основательница фитнес-студии Татьяна Жукова.

MAC

Новинка MAC – кремовая пудра MAC Studio Fix Tech Cream-To-Powder Foundation. Средство меняет текстуру при нанесении и доступно в палитре из 31 оттенка. Инновационная формула с тройным комплексом из воды, смягчающих ингредиентов и пудры наносится как легкая и нежная кремовая эмульсия и образует регулируемое стойкое покрытие средней плотности с естественным матовым финишем.

SERGEY NAUMOV

Бренд представил летнюю коллекцию блесков для губ Lip Gloss в шести новых оттенках – красочных, но естественных. Формула с ухаживающими компонентами и мельчайшими сияющими частицами осталась прежней. Минеральные пигменты в сочетании с растительными ингредиентами создают на губах натуральное сияние. Блеск не содержит парабенов и отдушек, не тестируется на животных.

“Пальчики”

Вплоть до 20 мая при покупке онлайн-билетов в кинотеатры “Каро” каждый зритель получит spa-уход “Exclusive” в сети салонов “Пальчики”, которым можно воспользоваться до 31 мая. Акция действует в салонах в Москве, Екатеринбурге, Самаре и Казани.

THANN

Солнцезащитный крем для лица SPF 30 PA +++ имеет высокую степень защиты от UVА-лучей. Средство обладает легкой текстурой, быстро впитывается и не оставляет белесого налета на лице. Экстракты японской мяты шисо и белого чая – мощные антиоксидаты, защищающие клетки кожи от свободных радикалов, которые на солнце активизируют свое разрушительное воздействие. Экстракт байкальского шлемника стимулирует регенерацию клеток, осветляет тон кожи, а также борется с воспалениями.