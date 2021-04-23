Мнение: Предложение поговорить

Предложение поговорить

Публичный отказ Зеленского вести прямые переговоры с лидерами ДНР и ЛНР о политическом урегулировании на Донбассе, конечно, не стал какой-то новостью. Зеленский тут последовательно следует тем же курсом, которым следовал Порошенко. Данный курс не предусматривает политическое урегулирование на Донбассе через переговоры с ДНР и ЛНР или же реализацию пунктов Минских соглашений, которые также предусматривают переговоры Украины с ЛНР и ДНР.

Вместо этого Зеленский продолжает попытки вывести обсуждение на уровень Украина-Россия, пытаясь делать вид, что ДНР и ЛНР не существует. Эта политика полностью согласована с США, когда Вашингтон, используя Украину, противопоставляет ее России, игнорируя народные республики, как будто их не существует. На деле же Украина столь же зависима от США, как ЛНР и ДНР от России. И, что главное, и Украина, и ЛДНР не имеют полной субъектности в вопросах решения своей судьбы, которая если и может быть определена путем каких-то переговоров, то лишь на уровне переговоров Москвы и Вашингтона. Наивно надеяться о чем-то отдельно разговаривать с Украиной в надежде на результат, если Вашингтон имеет перманентную опцию с торпедированием любых результатов любых переговоров в рамках непрямого директивного управления.

Как это работает, видно даже в эпизодах, несвязанных с Донбассом. Вот, имела Украина вполне адекватные экономические отношения с Китаем. Но Вашингтону не понравился факт покупки китайскими инвесторами предприятия «Мотор-Сич», и предприятие фактически отобрали у китайцев, получив иск в $3,5 млрд. и угрозу снижения товарооборота с Китаем, что чревато дополнительными убытками. В интересах ли Украины было идти на этот шаг? Конечно же, нет, этот шаг был в интересах Вашингтона. Поэтому выбор для украинских властей тут был очевиден. Китайцев кинули, пожелание Вашингтона выполнили. За счет Украины. И такой подход торжествует с 2014-го года, в силу марионеточного и колониального характера украинской администрации.

Естественно, что в случае с войной на Донбассе доминирует этот же подход. То, что Украина является главной жертвой евромайдана и гражданской войны, никак не мешает марионеточной администрации следовать курсом институциализации гражданской войны, которая ведется в первую очередь за счет Украины. Вся болтовня про достижение мира и политическое урегулирование не стоит и выеденного яйца, так как Вашингтон не демонстрирует какого-либо желания прекращать выгодный ему управляемый конфликт. И Зеленский тут, как и Порошенко до него, обслуживает эту линию, кинув тех наивных избирателей, которые в 2019-м году всерьез поверили, что он не такой как Порошенко и он «за Украину». На деле же одну американскую марионетку, не желающую достижения мира на Донбассе, сменила другая американская марионетка, не желающая достижения мира на Донбассе. Корень проблемы тут, конечно, не в самом Зеленском. Он лишь функция, которую при необходимости легко заменить, например, натравив на него нацистов, интегрированных в государственные структуры. Вы и сами можете прекрасно наблюдать жалкое поведение Зеленского перед угрозами нацистских маргиналов, действующих под крышей СБУ и МВД Украины.

Поэтому, когда Пасечник или Пушилин по энному разу озвучивают предложения поговорить, они получают ровно тот же самый ответ, что в свое время получали Захарченко и Плотницкий. Было бы наивно ожидать иного результата, так что все это не приближает решение проблемы Донбасса, а служит лишь целям имитации каких-то действий, даже если эта имитация действий связана с бесконечными самоповторами, которые фактически никак не влияют на характер продолжающихся боевых действий на линии фронта.

Россия ясно дала понять, что открыто она применит силу лишь в случае прямого нападения Украины на Донбасс, что удерживает Украину от прямой попытки повторить «Операцию Олуя» или недавнюю Карабахскую войну. Лишь страх и боязнь последствий служат главным и единственным сдерживающим фактором, а не «тяга к миру» и «стремление к политическому урегулированию», которые мусолят лишь в силу неспособности решить ситуацию в свою пользу военным путем. Впрочем, США такое течение событий вполне устраивает, так как конфликт остается среднеинтенсивным и легко управляемым, оставаясь важным элементом антироссийского инструментария Вашингтона. И, как мы видим по заявлениям и действиям США, они намерены его активно использовать в долгосрочной перспективе, сохраняя незаживающую линию фронта как можно дольше, легко закрывая глаза на то, что творится на Украине. Никакого отказа от Украины не будет, как не будет и отказа от антироссийской политики, составной частью которой и являлся государственный переворот 2014-го года. Роль Украины — это роль антироссийского инструмента, и Вашингтон намерен сохранять эту конфигурацию.

Российские элиты мучительно переживали утрату иллюзий на тему интеграции в «цивилизованный Запад» и «золотой миллиард», всячески отгоняя от себя мысль о новой Холодной войне, которая началась в 2014-м году (хотя ее предпосылки формировались еще раньше). Но постепенно на разных уровнях появлялось понимание, что обратного пути уже нет и «поезд на Запад» уже ушел. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на фоне бряцанья оружием и очередной «военной тревоги» Медведев констатировал, что РФ оказалась в состоянии очередной Холодной войны с США. Только теперь уже эту войну не свалишь на противостояние с коммунизмом, так как РФ, конечно же, не коммунистическое государство, что, впрочем, не мешает вести против него Холодную войну. Причина тут банальная – как и в 1946-м году, «агрессия России» – это лишь повод, такой же повод, как «противостояние коммунизму». Причина кроется в борьбе со страной, которая оспаривает желанный Западом мировой порядок, где всем расписаны роли (Россия – страна бензоколонка, Китай – мировая фабрика и т.д.), а исполнители этих ролей послушно подчиняются Вашингтону, принимают его суд и директивы и даже на словах не смеют оспаривать подобный порядок вещей. Современная Украина – это отличная иллюстрация того, как в Белом доме видят поздневашингтонский миропорядок с тотальным подчинением зависимых государств, когда «суверенные вожди» с ужасом ждут звонка от хозяина и готовы деятельно выполнять его малейшие прихоти.

Россия, как и еще ряд стран, в этот миропорядок по целому ряду причин не вписалась, поэтому она и была зачислена в один ряд с Эболой и ИГИЛ, а также в новую «ось зла» вместе с Китаем, Ираном, Венесуэлой, Кубой, КНДР и т.д. Поэтому диалог с Украиной – это диалог подчиненной марионетки, которая цепляется за уходящий мир поздневашингтонского миропорядка, и страны, которая хочет жить в многополярном мире без гегемона, подобного США. Причем, даже простое желание равноправия в международных отношениях, на котором настаивает тот же Китай, для США совершенно неприемлемо. Лишь они имеют право «вести человечество», имея в виду свору поддакивающих вассалов и сателлитов, которые поют оды мудрости и величию гегемона и лают по команде на его врагов. Иронично, что те, кто так много болтает о свободе и демократии, демонстрируют наивысшие уровни холуйства и раболепия, чем прекрасно иллюстрируют торжество идей Оруэлла в современном демократическом мире.

И вот, с носителями подобного мышления у нас пытаются разговаривать, ожидая каких-то результатов, которых нет и не будет. Но постепенно кристаллизуется понимание, что по-другому в условиях Холодной войны и быть не может. Это тоже своего рода прогресс.

Специально для ИА АСД

https://asd.news/articles/voyna/predlozhenie-pogovorit/ – цинк

—