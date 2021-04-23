РФ предложила провести на Донбассе встречу советников лидеров “Нормандской четверки” с участием боевиков. В ОПУ отреагировали

Козак подтвердил подлинность документа, пишет “РИА Новости”.

В письме замглавы администрации Владимира Путина выразил надежду на “конструктивное, открытое и честное” обсуждение проектов по перемирию на Донбассе, находящихся на столе, не позднее 27 апреля. В то же время Козак обвинил украинскую сторону в формальном уклонении от прямого диалога с “ДНР” и “ЛНР”.

Советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк заявил в комментарии “РБК-Украина”, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки” на Донбассе с участием представителей ОРДЛО может “размыть саму идею переговоров”.

По его мнению, участие представителей незаконных вооруженных формирований не будет конструктивным, так как они не принимают самостоятельных решений, а фактически являются еще одним лицом российской стороны. Чтобы обеспечить конструктивность, в ОПУ инициативу Козака предложили рассмотреть на уровне трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

18 марта переговоры советников прошли в формате видеоконференции. На встрече обсудили возвращение к режиму полного прекращения огня на Донбассе. ОПУ сообщил, что за конструктивную позицию на переговорах глава Офиса президента Андрей Ермак поблагодарил представителей Франции и Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля встретился с президентом Германии Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет присоединилась в видеоформате канцлер Германии Ангела Меркель. По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и подтвердили, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

По ее итогам Ермак отмечал, что Украина сформировала множество инициатив по совершенствованию функционирования режима прекращения огня, а также предложила ужесточить ответственность за снайперские обстрелы. В РФ заявили, что переговоры конкретными договоренностями не завершились.

—