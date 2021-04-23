 

В 2020 году почти 5 тыс. украинских детей стали жертвами преступлений

23.04.2021, 20:04, Новости дня
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По его информации, жертв тяжких и особо тяжких преступлений среди детей стало больше почти на 32%.

“Если брать в целом 2020 год, то около 5 тыс. детей у нас в стране стали жертвами преступлений”, – сказал Мамедов.

Большая часть преступлений против детей совершается людьми из ближайшего окружения ребенка. В силу возраста, психоэмоционального состояния ребенок может не понимать, что происходит что-то противозаконное, поэтому правоохранители не могут до конца оценить масштаб проблемы, подчеркнул прокурор.

Мамедов также сообщил, что в период действия карантина число преступлений против детей выросло. Из-за локдаунов они больше времени проводят дома, чаще пользуются гаджетами и могут становиться жертвами киберпреступников.

Контекст:18 февраля Верховная Рада ужесточила ответственность за сексуальное насилие над детьми.
Мамедов 31 марта сообщил, что в 2020 году каждый 10-й ребенок в Украине стал жертвой преступления. Сексуальное насилие относится к трем наиболее распространенным правонарушениям против несовершеннолетних. Ежегодный рост количества таких преступлений составляет 10%.
За два месяца в Украине открыли 70 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. Об этом сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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