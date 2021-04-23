Мнение: Эфиопский коммунизм, угроза голода в КНДР и рекордное подорожание еды

1. Современная Эфиопия – быстроразвивающаяся страна с ударными темпами экономического роста, превышающими китайские: последние 10 лет эфиопский ВВП рос на 8-10% в год. Если после нынешнего кризиса этот тренд возобновится, то уже через несколько лет эфиопы, по всей вероятности, догонят по ВВП на душу населения Таджикистан – самую бедную республику бывшего СССР.

Однако столь высокие темпы роста многострадальная Эфиопия показывала не всегда. Несмотря на огромный потенциал этой страны, ей не повезло: в 1974 году там случилась революция, к власти пришли коммунисты.

История государственности в Эфиопии насчитывает не менее двух тысяч лет. С 1270 по 1974 год существовала Эфиопская империя – единственная из африканских стран успешно отбившаяся от европейских колонизаторов в конце XIX века (между прочим, при помощи России). В 1937 году Эфиопию оккупировали итальянские фашисты, но уже в 1941-1943 годах эфиопы изгнали их с помощью британских союзников.

Казалось бы, по сравнению с прочими африканскими странами южнее Сахары эфиопское государство выглядело на редкость эффективным. Успехи в борьбе за независимость, однако, усыпили бдительность эфиопских элит, затянувших с проведением важных реформ по модернизации страны.

Тем не менее, последний эфиопский император Хайле Селассие не только сумел победить фашистов, но и немало сделал для социального и экономического развития своей православной империи: в 1951 году там было окончательно отменено рабство, начался быстрый рост грамотности, экономика росла за счёт экспорта золота и кофе, а население увеличилось более чем в два раза.

Как это обычно и бывает, в полуграмотную страну с огромной долей молодёжи успешно проникли коммунистические идеи. В итоге, когда в 1972-1974 годах случилась катастрофическая засуха и 100 тысяч человек погибло от голода, в Эфиопии началась революция. Ситуацию осложнили межнациональные конфликты, в первую очередь восстание в Эритрее.

Революция развивалась по знакомому сценарию. В столице начались демонстрации рассерженной молодёжи, требовавшей хлеба и либеральных свобод. «На сторону народа» перешли военные, поднявшие мятеж и сместившие императора.

Радикальные марксисты во главе с Менгисту Хайле Мариамом вскоре отодвинули от власти более умеренных революционеров, развернув против социалистов, либералов и бывшей аристократии красный террор. Через год свергнутый император Селассие был тайно убит в заключении. Началась многолетняя гражданская война.

Коммунисты немедленно национализировали землю и начали создавать колхозы. Существенным отличием от русской революции было то, что в Российской Империи к 1917 году 90% пахотной земли было уже во владении крестьян, а в Эфиопии к 1974-му, напротив, 90% земли принадлежало аристократии или церкви.

Как всегда, экономические и аграрные реформы коммунистов привели к катастрофическим последствиям. В 1983-1985 годах Эфиопию накрыл очередной голод – худший в истории страны, в ходе которого погибло от 200 тысяч до 1,2 миллиона человек:

https://en.wikipedia.org/wiki/1983–1985_famine_in_Ethiopia

Ещё 400-600 тысяч человек были убиты в ходе гражданской войны, а 30-750 тысяч погибли в ходе Красного террора (с точной статистикой в Эфиопии, очевидно, дела обстоят не очень):

https://en.wikipedia.org/wiki/Ethiopian_Civil_War

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Terror_(Ethiopia)

На 15 лет нормальное развитие страны было фактически остановлено. Ещё примерно столько же пришлось разгребать последствия коммунизма: победившие в гражданской войне социалисты во главе с Мелесом Зенауи изначально были такими же марксистами-ленинцами, так что хоть они и начали немедленно строить капитализм, но из-за отсутствия знаний и множества ошибок дела у них долгое время шли так себе. Реформы заработали только в 2000-е годы.

Кроме того, страна развалилась: Эритрея, которая помогла Зенауи сбросить Менгисту, добилась независимости (в 1993 году состоялся референдум, который согласно ранее достигнутой договорённости был признан эфиопскими властями). Таким образом, Эфиопия потеряла выход к морю. Через несколько лет, в 1998-2000, годах эфиопы и эритрейцы уже воевали друг с другом.

Экономический результат всех этих событий печален – вплоть до 2010-х годов Эфиопия устойчиво находилась в десятке стран мира с самым низким показателем ВВП на душу населения:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_past_and_projected_GDP_(PPP)_per_capita

Эфиопский генсек Менгисту, прозванный «Чёрным Сталиным», в 1991 году получил политическое убежище в Зимбабве, где проживает до сих пор. На родине его заочно приговорили к смертной казни за геноцид эфиопского населения.

2. Между тем, Северная Корея продолжает коммунистические традиции:

https://www.kommersant.ru/doc/4769695

Ким Чен Ын признал возможность масштабного голода в КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в выступлении на партийной конференции призвал готовиться к новому «Трудному походу» — так в Северной Корее называют период экономического кризиса и массового голода 1990-х годов. Ким Чен Ын заявил об этом в четверг на закрытии VI конференции секретарей парторганизаций Трудовой партии Кореи (ТПК). Это первый раз, когда глава КНДР проводит такие аналогии с этим периодом.

«Я решил просить организации ТПК на всех уровнях, включая центральный комитет, и всех секретарей ячеек всей партии начать новый, еще более трудный поход с тем, чтобы облегчить трудности нашего народа, пусть даже немного, поскольку они следовали за партией, как за своей матерью»,— заявил северокорейский лидер.

Западные СМИ видят в этом завуалированное указание на то, что КНДР снова может столкнуться с подобным голодом — тогда в стране, по разным подсчетам, умерло от 500 тыс. до 3 млн человек. Несколько дней назад на открытии этой конференции Ким Чен Ын уже говорил о том, что страна может столкнуться с самой тяжелой ситуацией в своей истории из-за пандемии коронавируса, американских санкций и природных бедствий. Представители ООН ранее уже говорили о серьезном кризисе с нехваткой еды в Северной Корее.

3. Коммунизм — не единственная угроза сельскому хозяйству. На фоне коронавируса, глобального потепления и локальных похолоданий человечеству становится всё сложнее себя прокормить:

https://lenta.ru/news/2021/04/08/eda/

Продовольствие в мире рекордно подорожало, цены на еду достигли максимума с июля 2014 года. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Остаётся в очередной раз порадоваться, что мы с вами живём в России и что наше сельское хозяйство уверенно растёт. Хотя цены в российских магазинах также реагируют на общемировые дефициты, голод нам не грозит, ибо за последние 20 лет была достигнута продовольственная безопасность почти по всем ключевым продуктам и создан достаточный запас прочности на случай чрезвычайной ситуации.