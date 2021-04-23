 

Под Москвой задержали серийных автоугонщиков

23.04.2021, 20:00, Разное
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Сотрудники полиции задержали двух мужчин, которых подозревают в серии угонов иномарок в Московской области, передает “Радио 1”. Злоумышленники действовали по одному сценарию. Они охотились за определенными марками автомобилей, оставленных на неохраняемых парковках. Затем, с помощью специального оборудования, вскрывали замок и запускали двигатель, цепляли на машину подложные номера и отгоняли в убежище. Ворованные авто нашлись, одну из них уже успели вернуть законному владельцу.



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