Ученые назвали приводящий к раннему слабоумию важный социальный фактор

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили особенности жизнедеятельности человека, способные привести его к раннему развитию деменции. По словам исследования, таким фактором может стать проживание в бедном районе.

В процессе исследования ученые, представляющие Школу медицины и общественного здравоохранения Университета Висконсина (США), провели анализ данных о динамике здоровья шести стен человек, средний возраст которых составлял 59 лет. При этом более двух третей из них (69%) имели в семейном анамнезе диагностированную деменцию. Всем исследуемым была сделана МРТ головного мозга в самом начале эксперимента, а затем в течение последующего десятилетия процедура повторялась с интервалом в три-пять лет. Попутно через каждые два года участники сдавали тесты, оценивающие показатели памяти и когнитивных способностей. Примечательно, что на старте научной работы объем мозга у участников исследуемой группы не имел никакой корреляции с особенностями мест их проживания. Но ближе к концу эксперимента люди, проживающие в бедных районах, уже демонстрировали динамику более быстрого старения мозга по сравнению со своими “богатыми” визави, а кроме того, показатели выполнения когнитивных тестов, являющихся маркером повышенного риска болезни Альцгеймера, у них были существенно ниже.

“Некоторые возможные причины этих изменений мозга могут включать загрязнение воздуха, отсутствие доступа к здоровой пище и медицинскому обслуживанию, а также стрессовые жизненные события”, – объяснила одна из авторов исследования Эми Дж. Х. Кинд. Материалы научной работы были опубликованы в издании Eat This, Not That!

Источник: ufatime.ru