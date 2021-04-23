 

Ассоциация пивоваров Чехии официально признала российское пиво мочой

23.04.2021, 19:55, Разное
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На фоне ухудшения отношений между Чехией и Россией чешские пивовары выступили с заявлением относительно качества российского пива.

Производители чешского пенного напитка сравнили продукцию российских пивоваренных заводов с естественными отходами жизнедеятельности человека и признали ее употребление опасной для здоровья человека. Лабораторные анализы и социологические фокус-группы из числа чешских националистов показали, что российское пиво не соответствует минимальным международным требованиями пивоварения.

Во многих сортах пива, поставляемого из России в Чехию, были обнаружены метил-этиловые соединения, бромсодержащие добавки и усилители вкуса на основе гомоэстрогена. Глава чешской ассоциации пивоваров Сгибнев Всражек призвал ввести полный запрет на ввоз российской пивной продукции в Чехию.

– До недавнего времени Россия была нам почти что братская страна и мы закрывали глаза на некоторые их недостатки. Но после инцидента с Петровым и Бошировым мы решили выразить полную солидарность с нашим правительством. Российское, если его можно так назвать, пиво не имеет ничего общего с давними традициями пивоварения. Это натуральный яд и пойло для тех, кому уже нечего терять в этой жизни. К примеру, вы пробовали когда-нибудь Балтику №9? Однажды меня увезли в реанимацию после ее употребления. Не знаю, как русские это пьют, но думаю, что они делают это от отчаяния, да еще и запивают водкой, — заявил Всражек.

Производители чешских сыров решили поддержать своих коллег пивоваров. Они пригрозили в случае продолжения недружественного политического курса руководства России признать российские сыры фекалиями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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