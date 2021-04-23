Из-за санкций вместо робота Фёдора на Луну полетит робот Марфа

Институт космических исследований РАН готовится отправить на Луну роботизированную миссию.

Сначала планировалось отправить туда робота Фёдора, но американские санкции заставили изменить планы.

С октября 2021 года робот Фёдор пребывает в опале, вызванной его оскорбительными высказываниями в адрес биологических коллег Сураева и Самокутяева, которых он обвинил в пьянстве. Вскоре после Дня космонавтики, который Фёдор провёл в одиночестве, робота привезли в лабораторию, протрезвили, отмыли и обследовали. Учёные заключили, что Фёдор, в принципе, годен для лунной экспедиции, но восстановить его мужской образ не удастся.

– Украденные сервоприводы, отвечающие за ходьбу, мы сможем заменить китайскими, а вот плата контроллеров мужского начала Фёдора сгорела и взять её негде – там используются американские патенты, нам её просто не продадут, – сообщил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зелёный.

Учёные нашли выход – в течение шести лёт Фёдор превратится в МАРФА – Мобильную Автономную Функциональную Аппаратуру. Плата мужского начала Марфе не нужна, хотя из-за этого полноценного робота из неё не получится. Марфа сможет лишь выйти из посадочного лунного модуля, сделать доклад на китайском, собрать образцы и закончить свой путь – возвращать её с Луны «Роскосмос» не намерен.

Раздражённый Фёдор разослал своим друзьям в Одноклассниках цитату из песни Шнура «Теперь я Бабаробот, спасибо, что не шлюха». Дмитрий Рогозин издевательски ответил ему собственной песней «Выйду из модуля, гляну на Луну, губы накрашу и горько вздохну».

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