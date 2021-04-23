Из-за санкций вместо робота Фёдора на Луну полетит робот Марфа
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Институт космических исследований РАН готовится отправить на Луну роботизированную миссию.
Сначала планировалось отправить туда робота Фёдора, но американские санкции заставили изменить планы.
С октября 2021 года робот Фёдор пребывает в опале, вызванной его оскорбительными высказываниями в адрес биологических коллег Сураева и Самокутяева, которых он обвинил в пьянстве. Вскоре после Дня космонавтики, который Фёдор провёл в одиночестве, робота привезли в лабораторию, протрезвили, отмыли и обследовали. Учёные заключили, что Фёдор, в принципе, годен для лунной экспедиции, но восстановить его мужской образ не удастся.
– Украденные сервоприводы, отвечающие за ходьбу, мы сможем заменить китайскими, а вот плата контроллеров мужского начала Фёдора сгорела и взять её негде – там используются американские патенты, нам её просто не продадут, – сообщил научный руководитель ИКИ РАН Лев Зелёный.
Учёные нашли выход – в течение шести лёт Фёдор превратится в МАРФА – Мобильную Автономную Функциональную Аппаратуру. Плата мужского начала Марфе не нужна, хотя из-за этого полноценного робота из неё не получится. Марфа сможет лишь выйти из посадочного лунного модуля, сделать доклад на китайском, собрать образцы и закончить свой путь – возвращать её с Луны «Роскосмос» не намерен.
Раздражённый Фёдор разослал своим друзьям в Одноклассниках цитату из песни Шнура «Теперь я Бабаробот, спасибо, что не шлюха». Дмитрий Рогозин издевательски ответил ему собственной песней «Выйду из модуля, гляну на Луну, губы накрашу и горько вздохну».
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