Прогноз: до конца года будет изготовлено 5 миллионов планшетов Apple iPad Pro с дисплеями mini-LED

По прогнозам аналитиков, компания Apple до конца текущего года выпустит около пяти миллионов планшетов iPad Pro, оснащенных дисплеями mini-LED. При этом южнокорейский производитель займет чуть более трех процентов мирового рынка в данном сегменте.

Мнение экспертов сводится к тому, что устройства данного класса в ближайшем будущем станут пользоваться повышенным спросом, что автоматически открывает весьма привлекательные перспективы для производителей.

Отметим также, что компания Apple улучшила технические характеристики своих планшетов. А цена при этом выросла всего-то на сотню американских долларов. Ранее производитель планировал отгрузить в 2021 году только 4 млн этих устройств. Но затем добавил еще миллион.