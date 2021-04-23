Мнение: Письмо: “Старалась держать баланс”

Для самостоятельного разбора.

vabene26

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Пишу письмо в рубрику evolutiolab. Очень надеюсь на разбор моей ситуации. Спасибо за все, что вы делаете!

Мне 25 лет, музыкальное образование + одно высшее оконченное, второе высшее заканчиваю в этом году (престижный театральный вуз, бюджет), прекрасные родители, очень люблю семью, живу в общежитии, деньги от мамы, от подработок, аниматорства, частных уроков, повышенная стипендия. Периодически езжу в приюты, помогаю животным, детям.

Я в теле, но работаю над этим (минус 8кг) на лицо вроде милая, как все говорят. Спорт, зарядка, правильное питание.

В теме отношений сейчас дыра и тоска. Не понимаю, в чем проблема, после второго-третьего свидания все тухнет и я понимаю, что молодые люди дальше не хотят продолжать.

Из последнего: написал парень Р. в инстаграм с пустого профиля без фотографий

Р: Привет)

Шикарно выглядишь)

Попробуем познакомиться?

Я: Привет) как тебя зовут?

Р: (имя). Я увидел твою страницу у Ларисы Гузеевой на передаче “давай поженимся”, вроде как ы тоже в поиске жениха

Я: ахахха

смешно)

в этот период мы выпускали дипломный спектакль, поэтому в моих сторис были закулисные спойлеры, на что он спросил

Р: Когда можно придти на твой спектакль?

я попросила прислать фото

На фотографии – жгучие карие глаза и мягкие кудряшки.

Еще немного поболтали про корни, которые в нас намешаны

Р: где можно купить билет на спектакль?

Я: у меня бесплатно)

дальше разговор про где, во сколько и – Р: берем, продано.

5 дней он не писал и я отвлеклась и забыла. За день до спектакля, о котором договорились выставила сторис с репетиции и подпись “Завтра второй премьерный показ”

Р: а когда я билетик получу?

Я: Даже не знаю

Просто приходи завтра в театр уже)

Скинула адрес, написала как пройти и опять отпустила мысли. Я была не уверена, что он приедет, вот так в слепую.

За 20 минут до начала спектакля приходят уведомления, что “попал в аварию, чуть чуть опоздаю”

Я подумала, что точно отмазка и вышла играть спектакль, без обид и разочарования, ничего не ответила.

Потом оказалось, что он все-таки приехал, оставил машину в горде и пересел на такси.

На поклонах подарил красивый букет, написал “Ты шикарна, умница. Если будет время – можем попить кофе, я тут рядом”

Я отказалась, тк после спектакля надо убрать реквизит и еще обсуждение с режиссером, сказала, что “к сожалению не могу, можем в другой день выпить кофе”

Поблагодарила за цветы, спросила, все ли с ним в порядке после аварии, что теперь с машиной

На следующий день написал привет-как дела

немного пообсуждали, кто где живет. Он- за городом, в хорошем районе (“у нас здесь много народных артистов живет”)

потом спросил когда увидимся?

Я: Я могу во вторник и среду вечером)

Р: Отлично

Бронирую вторники

Подтвердите запись

Я: В какой из вторников подтверждаем запись?

Р: Завтра

На следующий день

Р: Вторник

Сегодня)

Я: Так)

Р: нашдень

Я: Где встретимся?

он позвонил и договорились на патриарших прогуляться

Гуляли часа 3, много рассказывал про себя, ОЗ больше моей. 28 лет, свои 3 спортивные школы, преподает в рамках аспирантуры и берет частные юридические случаи. Из братской нам страны уехал во время войны. Там был большим человеком, за ним обьявили слежку и пытались посадить. Все оставил там и в Москве начал с нуля. Свободно рассказывал как зарабатывал миллионы в пандемию и тд. В общем ОЗ огромная. Я адекватно понимала, что не дотягиваю и в конце вечера была готова, что мы не увидимся. Под конец вечера немного утомилась, потом поняла, что это изза того, что он тоже подустал от меня. Предложила пойти в сторону машины “что-то мы засиделись”, он сказал, что тоже подумал об этом.

Довез, поблагодарила за вечер, пошла домой ни на что не надеясь.

На след день написал первый

Обменялись фотографиями (он-моими со спектакля, я-как он ломает шоколадный фондан)

И дальше вопрос, от которого я немного офигела Р: Соскучилась?)

Я не стала открывать, думала, как ответить

через время написала

Я: А как ты чувствуешь?

Р: Чувствую, что ты занята)))

Я: Немного)

Р: Чувство не подводит, видишь))

Я: А ты говоришь человек разума)

На следующий день опять написал.

Писал, что вечером было чуток плохо, сегодня бассейн-массаж и уже лучше.

Предложил сходить в кино.

Я: с радостью)

Начала предлагать варианты, долго не могли определиться с фильмом. Я ушла на занятие, он написал, что напишет, как я закончу, в 18.00

В 18.30 так ничего не было и я поехала домой

Около 19.00 он написал и не дожидаясь ответа – выехал в мою сторону.

Встретились, он был уставшим, сказал, что уснул, пока ждал моего окончания и сейчас поэтому немного сонный.

Сразу сказал, что я шикарна. Было приятно.

Взяли билет, час до фильма сидели пили чай, уже был не такой официальный как в первую встречу, более расслабленный, живой, но уставший. Я пыталась создавать настроение, болтали на разные темы.

Начался фильм, сразу взял мою руку, и тут у меня екнуло и мурашки перекатами по всему телу. Вообще отключилась от сюжета, улыбалась, отзывалась на поглаживания пальцев.

Все два часа так сидели, под конец начал задевать коленки-ноги, но дальше не шло. Что в принципе мне было комфортно, а потом задумалась, не ЗВ ли это?

В лифте на парковку пытался притянуть к себе, но открылись двери и я вынырнула.

Довез до дома, вытянул губы для чмока, я чмокнула и разошлись.

Через час я написала

Я: Хороший был вечер

Напиши,как доедешь

А внутри уже чувствовала, что-то не так. Всю ночь просыпалась каждые полтора часа, смотрела ответ, но ответил только утром, что уснул как младенец

Потом писал в течение дня, что “устал, ложится спать, дел накопилось завтра”

Я: Доброй ночи

А сама пытаюсь держать баланс и не улетать.

След день – опять написал

Я спросила про здоровье, сказал болит горло, скинул видеозаписи со второй встречи

Я предложила сходить через 3 дня в театр вместе

Р: понедельник у меня тяжелый день(

Я: Тогда в другой раз)

Р: У меня свободные дни (такие-то)

В этот же день утром я подписалась на его инстаграм, он выставлял там сторис. И он пишет

Р: Солнце в инстаграм не нужно добавляться, эта страница пустая. и на этой странице есть нехорошие люди. Она мне нужна для дела)

Я у тебя есть в ватсап и в реальной жизни)

Я: Хорошо

про реальную жизнь – красиво написано, но нельзя это класть в шкатулку

Р: Я наверное хороший спекаткль пропускаю?(

Я: Он не последний) еще много хороших

След день уже я написала, спросила как здоровье?

Он ответил, что с ним какая-то жесть. Горло, внутричерепное давление, больно кашлять, разрывается голова, сильно простудился

Я посочувствовала, предложила помощь, лекарства привезти

Потом спросила “Посмотрел уже, что это значит по психосоматике?” (обсуждали на 1 встрече, что он в это верит)

И ответ…

Р: Да. Психосоматика пишет: друг, тебе нужен хороший секс. Вот не знаю, верить книге или закрыть и не читать

Я: все так серьезно

(Я не знала как реагировать)

След день

Р: Если что я живой))))

Я: Хорошие новости)

все. Внутри понимаю, что я не интересна, а он мне походу да, и нужно закрывать хлеборезку и не мечтать.

Через два дня позвонил пока я была в душе, я перезвонила и он опять “Солнце, ты как? Я живой. Ой прости, захожу в лифт, может связь пропасть. Я перезвоню”

Я: Конечно, давай

Кладу трубку и понимаю, что никто не перезвонит, а я влипла. И все. Грусть вселенская, что никому не нравлюсь, отношения построить не получается, что не так со мной.

Дорогая Эволюция, посоветуйте, пожалуйста, что дальше делать? Оторваться от темы отношений, работать над телом, экзаменами, экономикой, общаться с парнями равной ОЗ? Что я делаю неправильно?

Вот мой инстаграм ХХХХ (для вас)

Благодарю за все, что вы делаете!