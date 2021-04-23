Юрист: Рассказы координатора штаба Навального о пытках в полиции – плод ее фантазии

«МВД должно заявить в суд о клевете на Середкину, поскольку рассказ девушки о пытках в полиции оказался фейком», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло. Ранее координатор одного из штабов Навального Ксения Середкина рассказала в соцсетях, что ее якобы похитили и подвергли пыткам полицейские. В МВД опровергли эти сообщения, а позже и сама Середкина заявила, что ее никто не пытал.

«Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону Ксения Середкина сообщила в соцсетях о том, что якобы побывала в руках у полицейских, которые ее заставляли не то целовать, не то глотать полицейскую дубинку. В доказательство она публиковала видео и фотографии. Но в ее рассказе многое не согласуется просто по времени. Например, на видео, когда девушка снимает входную дверь, то складывается ощущение, что в нее стучат изнутри, а не снаружи. Хотя якобы именно снаружи, по версии Середкиной, находился неизвестный мужчина. То есть у барышни – богатая фантазия», – считает член Общественной палаты, корпоративный юрист Илья Ремесло.

Рассказ Середкиной не только вызывает улыбку, но и «показывает насколько деградировал уровень сторонников Навального». «Люди не рефлексируют, люди просто распространяют фейки по заветам Алексея Анатольевича Навального. Ничего не изменилось, хотя их столько раз уже обманывали, «скармливали» им недостоверную информацию. Но, похоже, навальнисты будут продолжать распространять что угодно», – сетует эксперт.

Собеседник напомнил, что Середкина первый раз прославилась еще три года назад, когда также пожаловалась блогосфере на «двух неизвестных», якобы избивших ее и заставивших целовать ботинки. «Но подтверждения эти версии так и не получили. Так что такое с девушкой происходит постоянно. Тут все согласно поговорке – каков поп, таков и приход. Сам Навальный врет о своем здоровье, выдумывает, что умирает, но тут в Сети появляется видео, на котором видно, как якобы умирающий от голода подтягивается на турнике. Его соратники видят все это и думают, что им можно вести себя таким же образом. Выпускать подобные фейки считается у них вполне допустимым», – добавил Ремесло.

«Но в данном случае, мне кажется, Середкина должна нести ответственность за клевету, ведь она обвинила конкретных сотрудников полиции в совершении особо тяжкого преступления. Бывает, что человек заблуждается добросовестно. Допустим, с ним случается ЧП, которое можно трактовать по-разному. Здесь же ничего подобного нет: только клеветническое заявление с целью подрыва авторитета власти», – считает Ремесло.

В пятницу в ГУ МВД по Краснодарскому краю опровергли утверждения о том, что местные полицейские задерживали Ксению Середкину, координатора штаба Навального из соседней Ростовской области. Активистка ранее утверждала, что в ночь на пятницу ее якобы похитили сотрудники полиции, пытали ее, а затем отпустили в районе поселка Широчанка, расположенного в Ейском районе Краснодарского края. В пятницу сама уже сама Середкина написала в своем твиттере, что никаких пыток над ней не было: «В ейском отделе полиции меня никто не пытал!».