 

В Москве осудили собиравших деньги для террористов в Сирии мужчин

23.04.2021, 19:28, Новости дня
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Вынесен приговор обвиняемым по деле о финансировании боевиков в Сирии и Ираке, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«Собранные ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Константина Кагермазова и Андемира Манкандуева… Приговором суда Манкандуеву назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, Кагермазову – шесть лет лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии строгого режима», – цитирует Иванову РИА «Новости».

Она пояснила, что их признали виновными по статье «финансирование терроризма».

Кагермазов и Манкандуев с 2015 по 2019 годы вступили в одном из приложений в группу, в которую Алим Бегиев, организовавший финансирования терроризма в регионе, приглашал согласившихся давать деньги террористам.

Участниками группы были около 30 человек, они собирали средства на свои карты, переводили на счета боевиков, эти средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений боевиков.

Бегиева приговорили к 17 годам лишения свободы. Правоохранители пресекли деятельность 15 соучастников, обыски и задержания проводились в Москве, Подмосковье, Дагестане и Кабардино-Балкарии.

14 из них были признаны виновными, их приговорили к срокам лишения свободы до 12 лет. В отношении одного из участников сообщества уголовное дело еще рассматривается.

Ранее в Национальном антитеррористическом комитете заявили, что террористы сменили тактику. Организованное бандподполье сменилось на спящие террористические ячейки, они занимаются совершением одного теракта в местах, где были созданы.



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