 

Украинские силовики 18 раз за неделю обстреливали территорию ЛНР

23.04.2021, 19:28, Новости дня
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Украинские силовики 18 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, обстреляв из минометов, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

В ЛНР ранее заявили, что в период со 9 по 16 апреля зафиксировали 29 обстрелов со стороны украинских силовиков.

«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 18 раз нарушили режим прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» Осадчего.

По его словам, украинские силовики обстреляли из минометов калибром 82 миллиметра, гранатометов, пулеметов шесть населенных пунктов, подконтрольных ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе.Также подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки.

Напомним, в Киеве «принципиально» отказались вести переговоры с ДНР и ЛНР.



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