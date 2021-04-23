 

Эль Фаннинг, Кейт Бланшетт, Рене Зеллвегер и другие на онлайн-дорожке премии Spirit Awards

23.04.2021, 19:18, Разное
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До главной кинопремии года остаются считанные дни – уже в ночь с воскресенья на понедельник по московскому времени в США объявят лучших из лучших в киноиндустрии за, пожалуй, самый сложный для нее 2020 год. Но тяжелее, чем им, было лишь американскому независимому кино.

Сегодня ночью в Штатах прошла 36-я ежегодная премия независимого кино – Independent Spirit Awards. В этот раз впервые с 1984 года эксперты наградили не только фильмы, но и сериалы. Церемония прошла в уже привычном онлайн-формате, а приняли в ней участие и звезды первой величины: Кейт Бланшетт, Рене Зеллвегер, Эль Фаннинг, Виола Дэвис, Лора Дерн и другие. 

Звездой вечера стала юная актриса Эль Фаннинг в перламутровом платье Vivienne Westwood с жемчужными нитями. Но вот заветную статуэтку за главную роль в сериале “Великая” она так и не получила – ее обошла Кэри Маллиган за роль в фильме “Девушка, подающая надежды”. HELLO! собрал лучшие наряды вечера.

Кейт БланшеттРене Зеллвегер в Alexandre VauthierЛора ДернМария Бакалова в Dolce & GabbanaКэри Маллиган

Список победителей премии Independent Spirit Awards 2021:

  • Лучший художественный фильм — “Земля кочевников”
  • Лучший режиссер — Хлоя Чжао (“Земля кочевников”)
  • Лучшая мужская роль — Риз Ахмед (“Звук металла”)
  • Лучшая женская роль — Кэри Маллиган (“Девушка, подающая надежды”)
  • Лучшая женская роль второго плана — Юн Е-джон (“Минари”)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Пол Раджи (“Звук металла”)
  • Лучший сценарий — Изумруд Феннелл (“Девушка, подающая надежды”)
  • Лучший монтаж — Хлоя Чжао (“Земля кочевников”)
  • Лучшая операторская работа — Джошуа Джеймс Ричардс (“Земля кочевников”)

Эль Фаннинг в Vivienne WestwoodЭль Фаннинг в Vivienne WestwoodРене Зеллвегер в Alexandre VauthierДжулия Гарнер в PradaДжулия Гарнер в PradaВиола ДэвисШира Хаас в Miu MiuДоминик Фишбэк в Tony WardАмит Рахав в Dior HommeЭмералд ФеннеллБьянка ЛоусонАлан Ким в Thom BrowneМелисса ВильясеньорНиколь Бехари в Louis VuittonАдам Али



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