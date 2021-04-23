Препарат от артрита, одобренный в Японии для лечения COVID-19, в Украине не зарегистрирован – врач-инфекционист

“Он не зарегистрирован, насколько я знаю. В США с прошлого года применяют его при экстренном лечении. Он используется вместе с ремдесивиром для больных, которые не могут получать по разным причинам глюкокортикостероиды. И с очень хорошими результатами”, – отметила она.

По словам Голубовской, ревматологические препараты используются для лечения больных с системными заболеваниями, не исключено, что и в Украине расширят схему терапии.

“Нам нужно использовать мировой опыт”, – сказала инфекционист.

Голубовская подчеркнула, что при лечении таких тяжелых болезней, как COVID-19, специалистов нельзя ограничивать, учитывая масштаб пандемии.

Министерство здравоохранения Японии одобрило использование препарата от ревматоидного артрита барицитиниб для лечения коронавирусной болезни. Это третий препарат для лечения COVID-19 после ремдесивира и дексаметазона, который будут применять в Японии.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, 23 апреля в мире подтвердили 144,8 млн случаев COVID-19, умерло 3,07 млн пациентов, выздоровело – 83,3 млн. В Японии за время пандемии выявили 558,3 тыc. случаев COVID-19, 9825 человек умерли.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 млн случаев коронавируса, умерло 41,7 тыс. человек, выздоровело – 1,55 млн.

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