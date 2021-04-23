Контрразведка СБУ не дала вывезти из Украины оборудование для военных кораблей

Под видом гражданской продукции заказчики в одной из стран Центральной Америки планировали получить агрегаты для военных кораблей.

Сообщается, что сделку организовали представители компании в Николаевской области, которая специализируется на проектировании и изготовлении судовых и промышленных вентиляционных систем. Контролируемые государством товары они пытались незаконно переправить за границу.

По данным следствия, для реализации схемы бизнесмены подделали в сопроводительной документации данные о происхождении груза и сфере его дальнейшего использования.

Изъятое оборудование направили на экспертизу. Правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

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