 

Путин объявил нерабочими дни между майскими праздниками

23.04.2021, 19:06, Разное
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Главный санитарный врач России Анна Попова предложила президенту сделать майские праздники непрерывными. Специалист отметила, что из-за разорванных каникул россияне вынуждены ездить за пределы города и возвращаться домой по несколько раз. По ее словам, это создает “определенные риски” в период пандемии.

Путин поддержал идею Поповой и пообещал подписать соответствующий указ. “Если вы считаете, что это необходимо, хорошо, мы так и сделаем”, – обратился к ней глава страны.
Он также напомнил, что не раз призывал всех коллег на федеральном и региональном уровне прислушиваться к мнению вирусологов.

В заключение президент поручил главе Роспотребнадзора и вице-премьеру Татьяне Голиковой держать его в курсе по ситуации с COVID-19 в стране. Путин добавил, что борьба с коронавирусом идет по всей территории России напряженно. “Хочу пожелать вам успехов”, – заключил глава страны.

Общее количество россиян, заразившихся коронавирусом, составляет 4,7 миллиона. За прошедшие сутки в стране обнаружили 8,8 тысячи новых случаев. Выздоровели и покинули больницы 4,3 миллиона граждан. За весь период пандемии зафиксировали более 107 тысяч летальных исходов.

Ранее глава Роспотребнадзора сообщила о формировании двух “российских” штаммов COVID-19. Они получили названия “сибирский” и “северо-западный”. Специалисты пока не ответили на вопрос, защищают ли зарегистрированные вакцины от новых разновидностей коронавируса.



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