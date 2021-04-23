Россия и Египет договорились возобновить авиасообщение

Официальный представитель канцелярии президента Египта Бассам Рада рассказал об итогах переговоров российского лидера Владимира Путина и его египетского коллеги Абдула Фаттаха ас-Сиси. Москва и Каир договорились о полном восстановлении авиасообщения между двумя странами, передает сетевое издание “Москва 24”. Это решение касается и курортных зон – Хургады и Шарм-эш-Шейха. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона также готовит сообщение по этому поводу.