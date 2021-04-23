“Организмом не отторгается”: Ученые разработали технологию выращивания кости из жировых клеток

Израильские исследователи провели исследование, в ходе которого разработали новую технологию, предусматривающую выращивание человеческой кости из его жировых клеток. По словам исследователей, полученный орган полностью адаптируется к элементам существующего скелета.

Медики отметили, что в рамках традиционной терапии разрушенных костей человека обычно проводятся мероприятия по пересадке костной ткани из других участков скелета, однако такая процедура, даже при щадящем режиме трансплантации, обеспечивает весьма длительное заживление, далеко не всегда заканчивающееся успехом. Со своей стороны ученые, представляющие Технологический институт Хайфы (Израиль), предложили методику, предусматривающую выращивание “живой” кости из жира. В частности, из организма пациента извлекается небольшая часть жировой клетчатки, из которой в специально предусмотренном биореакторе берется фракция, образующая впоследствии жировые клетки – преадипоциды. Далее, для получения настоящей кости, указанные клетки микшируются с клетками стенок кровеносных сосудов. На следующем этапе травмированному проводят компьютерную томографию, дающую данные для получения трехмерной матрицы участка кости, подлежащей замене. Сама матрица затем вытачивается с использованием особого станка из специального материала. В итоге же специалисты “заселяют” её в биореактор, содержащий новорожденную костную ткань, в котором вырастает новая кость, базирующаяся на собственных клетках пациента. “Мы создаем тысячи крохотных частиц, каждая из которых остается живой. Полученные частицы вводим с помощью специальных шприцев в нужные участки тела. Там частицы присоединяются к действующей костной ткани. Созданную из жира костную ткань получаем в виде желе”, – добавил руководитель исследования, доктор Шай Мерецки.

После проведения всех необходимых манипуляций новая кость не отторгается организмом и достигает прочности, превышающей в семь раз аналогичный параметр “оригинала”. Данный результат уже был подтвержден в рамках экспериментальной работы, проведенной профессором Нимродом Розеном из медицинского центра “Ха-Эмек” в Афуле. Пациентом первой в мире операции по пересадке “живых” костей, созданных в лабораторных условиях, стал один из граждан Израиля, пострадавший в ДТП. В аварии он лишился участка кости длиной в 5 см на левой голени, но после проведения эксперимента у него выросла новая кость, а конечность полностью была восстановлена.

Как подчеркнули хайфские ученые, изначально основным направлением исследования была терапия черепно-мозговых и лицевых травм, однако полученный метод может быть использован для выращивания других костей человека и даже зубов. Более того, технология настолько универсальна, что может генерировать не только костную, но и жировую ткань, а также хрящевые имплантаты. Такие эксклюзивные особенности метода создают предпосылки для его использования в косметологии (например, в реконструктивной хирургии молочных желез) и в эстетической медицине.

Источник: rg.ru