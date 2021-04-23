 

Премьер Франции назвал нападение на полицейскую терактом

23.04.2021, 18:34, Новости дня
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Нападение на сотрудницу полиции в коммуне Рамбуйе в парижском регионе является террористическим актом, сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

Глава французского правительства и глава МВД Жеральд Дарманен прибыли на место происшествия.

Расследованием дела о нападении на сотрудницу полиции займется антитеррористический отдел прокуратуры. По информации местных СМИ, злоумышленник нанес женщине несколько ударов ножом в горло, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел около 14.20 по парижскому времени (15.20 мск). Он полученных ран сотрудница полиции умерла. Ее коллегам удалось нейтрализовать злоумышленника, применив огнестрельное оружие. Мотивы преступника не приводятся. Известно, что у него было гражданство Туниса.

На место происшествия прибыли премьер Франции и глава МВД Жеральд Дарманен.



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