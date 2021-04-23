 

Московских полицейских отправили под арест по делу о взятке в 12 млн рублей

23.04.2021, 18:34, Новости дня
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В Москве двое сотрудников полиции отправлены под домашний арест, третий арестован по обвинению в получении взятки в 12 млн рублей, сообщила представитель ГСУ СК по столице Юлия Иванова.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении одного обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, двум другим – в виде заключения под стражу», – цитирует Иванову ТАСС.

По ее словам, всем троим предъявлено обвинение, один из них признал вину.

В четверг сообщалось, что в столице задержали троих сотрудников полиции, по данным следствия, они требовали деньги за принятие некоторых процессуальных решений в их полномочиях.



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