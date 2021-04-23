 

Отец Джиджи Хадид поздравил ее с днем рождения, но его за это раскритиковали

23.04.2021, 18:24, Разное
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Сегодня свой день рождения празднует не только принц Луи, сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма, но и супермодель Джиджи Хадид – ей исполнилось 26 лет. По этому радостному поводу отец девушки Мохамед Хадид опубликовал у себя в Instagram трогательные архивные фотографии и рассказал о достижениях дочки. По его словам, Джиджи “сделала себя самостоятельно” и она “никогда не брала и доллара у родителей”. Его пост начался с фразы “20 фактов, которые вы о ней не знаете”, правда, на седьмом он остановился:

Какие 20 фактов о Джиджи Хадид вы не знали?
1. Она сделала себя сама. Никогда не брала у нас и доллара.
2. Начала работать моделью для Baby Guess, когда она была в том же возрасте, что и ее дочь Хай сейчас.
3. Она участвовала в юниорских Олимпийских играх по волейболу.
4. Она была претенденткой на победу в юниорской Олимпиаде по конному спорту и сотни раз занимала первые места и выигрывала национальные Чемпионаты. Катается по сей день.
5. После школы она прошла курс судебно-криминальной психологии в Нью-Йоркском университете.
6. У нее больше обложек журнала Vogue по всему миру, чем у других, – около пятидесяти.
7. Она – посол UNICEF в США, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Африке. Продолжение следует.

Правда, многие подписчики Мохамеда не согласились разделить его гордость дочерью. Под постом появилось несколько десятков с критикой Мохамеда: в частности, некоторые сказали, что она родилась в обеспеченной семье и ей не приходилось начинать “с нуля”. И правда, мама именинницы – всемирно известная модель, а ее отец – мультимиллионер со своими знакомствами и связями.

Ее мама – модель, и это единственная причина, по которой она популярна так же, как и Белла. Вы – богатый девелопер, который построил особняки по всей Британской Колумбии и Бель-Эйр. Она родилась в окружении денег,

– этот комментарий под публикацией набрал за пару часов несколько сотен лайков.

Позже поздравление на своей странице в соцсети опубликовала и Иоланда Хадид:

С днем рождения, мой дорогой ангел! Я так горда видеть, в какую прекрасную женщину ты превратилась с возрастом! И рада была стать свидетелем каждого твоего шага и достижения. А когда ты стала мамой и подарила жизнь другому человечку, для меня понятие “гордость” перешло на новый уровень… Ты необыкновенная! Спасибо тебе за этот подарок мне, любовь к Хай разбудила в моем сердце ту ее часть, о существовании которой я даже не подозревала,

– написала она, решив не перечислять ее достижения, как Мохамед, а просто от души и искренне поздравить дочь с этим днем. К тому же ее пост с архивными фотографиями набрал гораздо больше “сердечек”.



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