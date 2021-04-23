 

Риск возникновения тромбоза есть у одного из 100 тыс. вакцинированных препаратом AstraZeneca – EMA

23.04.2021, 18:16, Новости дня
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В агентстве дополнительно проаназилировали данные об образовании тромбов после вакцинации, чтобы дать рекомендации для дальнейшего использования препарата. Ученые пришли к выводу, что вакцина эффективна для предотвращения госпитализаций  и смертей из-за COVID-19.

“Наиболее распространены легкие и умеренные побочные эффекты, которые проходят в течение нескольких дней. Наиболее серьезные побочные эффекты  –  очень редкие случаи необычных тромбов с низким содержанием тромбоцитов, которые возникают у 1 из 100 тыс. вакцинированных людей. При появлении симптомов людям следует обратиться за медицинской помощью”, – подчеркнули в ЕМА.

Контекст:В марте 2021 года более 10 стран заявляли о приостановке применения вакцины от коронавируса AstraZeneca или отдельных ее партий. В некоторых странах появились сообщения о случаях тромбоза у пациентов, которые получили вакцину. Другие государства заявляли, что таких случаев не фиксировали, однако приостанавливают вакцинацию этим препаратом в качестве меры предосторожности.
Германия и Нидерланды приняли решение приостановить вакцинацию этим препаратом граждан моложе 60 лет, в Канаде этот порог установили на уровне 55, в Австралии – 50. Франция рекомендовала назначать вакцину AstraZeneca для людей старше 55 лет. Дания полностью отказалась от препарата. Германия и Нидерланды допускают возможность сделать вторую прививку другой вакциной, например Pfizer. Вместе с тем в Украине, которая вакцинируется препаратом Covishield, рекомендуют вторую прививку делать только препаратом AstraZeneca. “Эксперты предупреждают, что вакцины разных типов и созданные различными компаниями не являются взаимозаменяемыми”, – подчеркнули в украинском Минздраве.
Комитет по оценке рисков фармаконадзора ЕМА 18 марта заявил, что преимущества вакцины AstraZeneca в борьбе с коронавирусной инфекцией все еще перевешивают риски. Такие выводы были сделаны после завершения предварительного рассмотрения сообщений о тромбах у людей, привитых этим препаратом. 7 апреля EMA внесло образование тромбов в список очень редких побочных эффектов от вакцины AstraZeneca.
По данным ЕМА, клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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