“Вай какая. Икона”, “Красотка”. Внучка Ротару обнародовала фото в купальнике
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Внучка артистки позирует в кадре в очках, придерживая развевающиеся волосы рукой.
“Вай какая. Икона”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.
“Красотка”, – оценили снимки Евдокименко подписчики.
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Контекст:София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).
София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design. Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым.
19 апреля 2021 года София Евдокименко сообщила, что отдыхает на острове Кауаи (США).
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