 

“Вай какая. Икона”, “Красотка”. Внучка Ротару обнародовала фото в купальнике

23.04.2021, 18:16, Новости дня
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Внучка артистки позирует в кадре в очках, придерживая развевающиеся волосы рукой.

“Вай какая. Икона”, – отреагировали на публикацию пользователи сети.

“Красотка”, – оценили снимки Евдокименко подписчики.

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Публикация от SOFIA EVE (@iamsofiaeve)

Контекст:София Евдокименко (2001) – младшая дочь Светланы и Руслана Евдокименко, который является единственным сыном и продюсером Ротару. У Софии также есть старший брат Анатолий (1994).
София Евдокименко учится в нью-йоркском Parsons For Design. Внучка Ротару состоит в отношениях с проживающим в США украинским IT-предпринимателем Денисом Жадановым.
19 апреля 2021 года София Евдокименко сообщила, что отдыхает на острове Кауаи (США). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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