 

ГБР объявило подозрение адвокату, которая требовала у клиента $160 тыс. на взятку в Минюст

23.04.2021, 18:16, Новости дня
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Адвоката задержали во время получения денег. Она убеждала предпринимателя, что за “вознаграждение” сможет повлиять на решение коллегии Министерства юстиции Украины по этому вопросу. 

“Известно, что адвокат действовала в сговоре с другими лицами, которых следствие еще устанавливает”, – отметили в ГБР. 

Адвоката подозревают в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах ( ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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