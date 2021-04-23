 

Кухта: Давление войск РФ у границ Украины ярко продемонстрировало, насколько мы финансово уязвимы при замороженной программе МВФ

23.04.2021, 18:16, Новости дня
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Надеюсь, что с отводом российских войск ситуация на финансовых рынках облегчится, и Минфин сможет восстановить привлечение внутренних заимствований согласно плану. Российское давление ярко продемонстрировало, насколько мы сейчас уязвимы финансово, при высоком бюджетном дефиците и замороженной программе МВФ. К сожалению, не сомневаюсь, что россияне эту уязвимость тоже увидели и в дальнейшем ею будут пользоваться.

По сути, единственным более-менее устойчивым звеном оказался НБУ – вовремя и существенно поднял учетную ставку и среагировал на ухудшение ситуации. Все другие государственные институты были не готовы – от пойманного “без штанов” Минфина до органов оборонного планирования, в которых до сих пор не утвержден даже оборонный заказ.

Очевидно, что государство, находящееся под постоянной угрозой вооруженного нападения и уязвимое к любому внешнему кризису, не может себе позволить такого расхлябанного управления. Нам с каждым месяцем все больше нужно эффективное правительство и нормально скоординированная система государственного управления. Речь уже даже не о реформах, а о способности выполнять базовые функции государства.

Источник: Павел Кухта / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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