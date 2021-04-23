 

Ученые подтвердили случаи передачи COVID-19 от человека кошкам

23.04.2021, 18:16, Новости дня
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Было выявлено два таких случая. Речь идет о кошках разных пород, живших в разных семьях. Симптомы болезни у них провились в легкой и тяжелой формах.

Одно из животных – четырехмесячного котенка породы рэгдолл – в апреле 2020 года доставили к ветеринару с затрудненным дыханием, состояние животного ухудшилось, поэтому его пришлось усыпить.

Вторая кошка – шестилетняя сиамка – заразилась от хозяина, у него был позитивный тест на COVID-19. Животное привезли к ветеринару с выделениями из носа и конъюнктивитом, но симптомы остались легкими, и кошка выздоровела, отмечает The Guardian.

Ученые считают, что оба питомца были инфицированы своими владельцами, у которых были симптомы COVID-19 до того, как кошки заболели. При этом исследователи подчеркивают: нет доказательств передачи коронавируса от домашних животных человеку.

Один их авторов исследования, профессор Маргарет Хози отметила, что важно изучить перспективы передачи болезни от человека животным, потому что они могут выступать “резервуаром вирусов”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, на 23 апреля в мире подтвердили 144,8 млн случаев COVID-19, умерло 3,07 млн пациентов, выздоровело – 83,3 млн. В Японии за время пандемии выявили 558,3 тыc. случаев COVID-19, 9825 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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