“Вопросы интеграции постоянно на повестке”: Песков ответил на вопрос о слиянии России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко общались около четырёх часов. Они обсуждали состояние и перспективы двусторонних отношений, в частности – в сферах энергетики и передовых технологий, а также торгово-экономическое сотрудничество. Особое внимание главы государств в очередной раз уделили процессам интеграции двух стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

На фоне участившихся переговоров Путина и Лукашенко и регулярного обсуждения политиками продвижения интеграции стали возникать слухи о возможном объединении двух государств в одно. Отвечая на соответствующий вопрос журналистов, представитель Кремля, однако, заверил, что такого сценария развития событий политики не рассматривают, передаёт телеканал “Царьград”.

Тем не менее, пресс-секретарь отметил, что “вопросы интеграции постоянно стоят на повестке дня”, поскольку это непрерывный и “живой” процесс, который идёт уже давно. Дмитрий Песков также подчеркнул, что стороны не преследовали цели достигнуть прорывных соглашений в области торгово-экономического партнёрства. По словам дипломата, оно обсуждалось лишь для поддержания добрососедских отношений между странами.