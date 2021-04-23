Доктор Александр Мясников назвал неочевидные факторы развития инфаркта

Доктор и телеведущий Александр Мясников пояснил о том, как вовремя распознать приближающийся инфаркт. Медик указал на неочевидные признаки патологии миокарда, среди которых изжога, одышка и другие факторы, на которые обязательно необходимо обратить внимание.

Заболевания сердца и сосудов могут не иметь четко выраженной симптоматики и проявить себя только в случае обострения. Для того, чтобы вовремя предотвратить осложнения, необходимо внимательно прислушиваться к собственному организму. Многие из признаков приближающегося инфаркта слишком неочевидны, из-за чего люди могут не заметить развития патологии. В эфире передачи «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия-1», врач и ведущий перечислил факторы приближения кризисного состояния сердечно-сосудистой системы, которые должен знать каждый россиянин.

В первую очередь, не стоит игнорировать боль, ощущаемую за грудиной, также о развитии инфаркта могут сигнализировать одышка, повышенная потливость или изжога. О вероятном ухудшении состояния кардиосистемы говорят и слабость, утомляемость, а также спутанность речи. В группе риска людей с повышенной вероятностью возникновения инфаркта находятся, прежде всего, люди в возрасте. Также Александр Мясников отметил необходимость обратить внимание на пол пациента, поскольку потенциальную опасность ишемии чаще диагностируют у мужчин после 45 лет и женщин после 50.

Большую роль играет и генетика, особенно если инфаркт был у кого-то из родственников. Кроме того, имеет значение рацион человека, обострение грозит лицам, употребляющим большое количество плохого холестерина с низкой плотностью при одновременном понижении объемов хорошего холестерина высокой плотности. Более подвержены развитию инфаркта и гипертоники, а также люди с повышенным уровнем сахара в крови. Способны привести к патологическим изменениям курение, а также излишний вес и сидячий образ жизни с отсутствием физической активности.

Источник: piter.tv