Опубликован крупнейший обзор по противовоспалительной диете



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Диета и воспаление

Диета и пищевые привычки могут играть важную роль как в усилении, так и в подавлении хронического воспалительного процесса в организме. Провоспалительная диета (или диетический паттерн) – рацион, длительное следование, которому способствует усилению процессов воспаления в организме. О наличии хронического воспаления утверждает повышенный уровень некоторых воспалительных медиаторов в крови (интерлейкинов, С-реактивного белка). В свою очередь, увеличение показателей воспаления в организме связано с риском развития ряда заболеваний.

Хроническое воспаление

Воспаление – естественный защитный механизм. Он может быть ответом на инфекцию или повреждение тканей. Этот процесс может препятствовать распространению возбудителей болезней в организме, способствовать регенерации.

Однако продолжительное воспаление не идет на пользу здоровью. Если в организме не снижается уровень медиаторов воспаления годами, увеличивается риск хронических болезней и преждевременной смерти.

Шведская система здравоохранения перечисляет следующие продукты, входящие в провоспалительный паттерн питания:

Сахара, включая фруктозный сироп, десерты, сладкие напитки.

Очищенные зерновые (белый хлеб, крекеры, чипсы, рафинированные завтраки).

Жирное, красное и обработанное мясо (включая бекон, сосиски, салями).

Жареное, в первую очередь жареный картофель.

Избыток кофеина (эквивалент более двух чашек крепкого кофе).

Избыток алкоголя (более 1-2 грамм чистого спирта в день).

Паттерн питания, богатый перечисленными продуктами, часто называют западной диетой. В то же время, рацион, который способствует воспалению, содержит мало противовоспалительных продуктов, например, фруктов и овощей.

С какими болезнями связана провоспалительная диета

В новом исследовании международная группа исследователей провела крупнейший обзор связи провоспалительной диеты с различными заболеваниями. Их обзор включал 11 метаанализов (они обобщают данные отдельных исследований). Рассмотренные исследования охватили более 4,3 миллиона человек. Ученые фокусировались на риске 38 болезней.

Были обнаружены убедительные доказательства того, что провоспалительные паттерны питания связаны с повышенным риском преждевременной смерти и развития 26 заболеваний. Среди них инфаркт миокарда, депрессия, злокачественные опухоли поджелудочной железы, органов дыхательной системы, ротовой полости.

Исследования демонстрировали связь провоспалительной диеты и с другими патологиями. При этом авторы обзора сообщают, что многие исследования, посвященные этой теме, низкого качества, а потому в данной области, по их мнению, требуется провести больше научных работ.

Диета может бороться с воспалением

Соавторы обзора – Меган Хоки (Meghan Hockey) и Вольфганг Маркс (Wolfgang Marx) из Университета Дикина в Австралии – в своей статье в The Conversation рассказывают о том, как сделать диету противовоспалительной.