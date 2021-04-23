В компании Samsung рассказали, как дать вторую жизнь старым смартфонам

Вопрос о том, куда девать старый смартфон после того, как был куплен новый, отнюдь не праздный. Дорогие аппараты, прослужившие два-три года, можно попробовать перепродать по низкой цене на вторичном рынке. Но в большинстве случаев еще работающий гаджет превращается в чемодан без ручки.

Специалисты из Samsung, чтобы решить проблему, запустили специальную программу «второй жизни» смартфона. В частности, они предлагают использовать устройства, например, как датчики для умного дома.

Если посмотреть на технические характеристики смартфонов, то их мощность даже превышает необходимый минимум, отмечают эксперты. В крайнем случае, смартфоны можно разбирать на запчасти и продавать ремонтным мастерским, занимающимся электроникой не первой свежести.