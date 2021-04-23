В компании NVIDIA посоветовали удалить последнее обновление Windows 10

Специалисты из компании NVIDIA недовольны тем, как работает операционная система Windows 10 после очередного обновления. Поэтому они настоятельно советуют пользователям удалить его.

Речь идет о патче, вышедшем под номером KB5000842. Данный совет был опубликован на форуме службы поддержки компании NVIDIA, а потому его можно воспринимать как официальную позицию разработчика, отмечают эксперты.

Ранее геймеры стали жаловаться, что после установки очередной порции обновлений «десятки» начались проблемы с запуском видеригр. Графика в процессе зависала, возникали сбои, а сниженная частота кадров была настолько очевидной, что это было заметно невооруженным глазом. У кого-то появился даже «синий экран смерти».