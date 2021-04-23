В компании NVIDIA посоветовали удалить последнее обновление Windows 10
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Специалисты из компании NVIDIA недовольны тем, как работает операционная система Windows 10 после очередного обновления. Поэтому они настоятельно советуют пользователям удалить его.
Речь идет о патче, вышедшем под номером KB5000842. Данный совет был опубликован на форуме службы поддержки компании NVIDIA, а потому его можно воспринимать как официальную позицию разработчика, отмечают эксперты.
Ранее геймеры стали жаловаться, что после установки очередной порции обновлений «десятки» начались проблемы с запуском видеригр. Графика в процессе зависала, возникали сбои, а сниженная частота кадров была настолько очевидной, что это было заметно невооруженным глазом. У кого-то появился даже «синий экран смерти».
Смотреть комментарии → Комментариев нет