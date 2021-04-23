 

В компании NVIDIA посоветовали удалить последнее обновление Windows 10

23.04.2021, 18:02, Новости дня
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Специалисты из компании NVIDIA недовольны тем, как работает операционная система Windows 10 после очередного обновления. Поэтому они настоятельно советуют пользователям удалить его.

Речь идет о патче, вышедшем под номером KB5000842. Данный совет был опубликован на форуме службы поддержки компании NVIDIA, а потому его можно воспринимать как официальную позицию разработчика, отмечают эксперты.

Ранее геймеры стали жаловаться, что после установки очередной порции обновлений «десятки» начались проблемы с запуском видеригр. Графика в процессе зависала, возникали сбои, а сниженная частота кадров была настолько очевидной, что это было заметно невооруженным глазом. У кого-то появился даже «синий экран смерти».



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