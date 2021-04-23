 

Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

23.04.2021, 17:40, Новости дня
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Ситуация с коронавирусом в РФ достаточно стабильная, еженедельное количество зараженных из расчета на 100 тыс. населения составляет 41,6, что считается невысоким показателем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на презентации мобильного приложения «Путешествую без COVID-19».

«Сегодня в РФ достаточно стабильная ситуация. Осенне-зимний подъем, который мы регистрировали в конце осени и начале зимы прошедшего года, завершился в январе значительным снижением, и в течение марта еженедельное снижение было 10-13%. Сегодня этот процент меньше, и практически мы вышли на определенное плато в целом по стране», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Она уточнила, что еженедельное количество зараженных коронавирусом из расчета на 100 тыс. населения составляет в РФ 41,6, это достаточно невысокий показатель.

Ранее Путин пообещал держать ситуацию с пандемией на постоянном контроле. Кроме того, президент согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.



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