 

Мнение: Хорошие новости от Путина и Навального

23.04.2021, 17:38, Разное
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Путин подарил народонаселению России  майские каникулы, объявив в стране выходные с 1 по 10 мая. А Навальный прекратил голодовку..

Про первую новость и добавить нечего. Уже много лет с 1 по 10 мая и так все, кто мог себе позволить не работать, не работали… И Путин лишь легализовал то, что и так было де-факто.

А что касается второй новости, я рад, что ошибся. Что Навальный прислушался к мнению своих врачей и сторонников,  и начал процесс выхода из голодовки….

Фотографии Путина и Навального отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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