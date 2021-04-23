ФСИН продлит голодовку Навального на 2 недели

Питание оппозиционного блогера Алексея Навального будет возобновлено после того, как его заявление о прекращении голодовки будет рассмотрено руководством ФСИН, сообщили в ведомстве.

По закону срок рассмотрения занимает до 10 рабочих дней.

23 апреля Навальный сообщил, что завершает голодовку по рекомендации своего лечащего офтальмолога Анастасии Васильевой. Блогер уведомил руководство колонии о своём решении в письменной форме и в настоящее время ожидает решения о возобновлении его допуска в тюремную столовую. В руководстве ФСИН пояснили, что обычно такие заявления рассматриваются в течение 3-4 рабочих дней, однако сейчас всё руководство ведомства находится в отпуске, поэтому блогеру может потребоваться ждать 10 рабочих дней, что вместе с выходными составляет до 2 недель.

– Алексей Анатольевич выбрал крайне неудачный момент для окончания голодовки. И руководство колонии, и сотрудники главного управления ФСИН в Москве сейчас в отпусках. Кто-то улетел в Турцию, кто-то в Чехию. Он как обычно сделал всё возможное, чтобы доставить нам лишние хлопоты. Если бы Навальный подождал хотя бы до конца мая, то его заявление бы быстро рассмотрели, а так – ему придётся ждать своей очереди. В настоящее время, поскольку он всё ещё находится в статусе голодающего, сотрудники колонии внимательно следят, чтобы он ничего не ел, и отнимают у него еду, если он её где-то достаёт, – рассказал сотрудник колонии.

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