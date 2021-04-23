 

Елизавета Боярская, Аида Гарифуллина, Лия Ахеджакова и другие гости премии “Золотая маска”

23.04.2021, 17:30, Разное
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Церемония награждения лауреатов стало кодой конкурсной программы XXVII фестиваля “Золотая маска”, который шел в Москве с января по апрель, объединив 68 театров из 25 российских городов. Традиционно сама церемония театральной премии была исключительно театрализованной, в жанре капустника с элементами веселого конферанса. Режиссером-постановщиком сценической части мероприятия стала известный режиссер Нина Чусова. Театралы смогли увидеть церемонию в режиме реального времени – онлайн трансляция прошла на портале Рамблер и в социальных сетях фестиваля.

Елизавета Боярская (украшения, TOUS)

Гостями и участниками церемонии в концертном зале “Зарялье” стали Елизавета Боярская, Лия Ахеджакова, Аида Гарифуллина, Наталья Быстрова, Евгения Крегжде, Николай Фоменко и многие другие. В этот вечер лауреатам вручили 36 премий “Золотая Маска” в конкурсных номинациях, а также 4 специальные премии Жюри музыкального театра и Жюри драматического театра и театра кукол.

Президент фестиваля “Золотая Маска” Игорь КостолевскийГенеральный директор фестиваля Мария Ревякина и министр культуры РФ Ольга ЛюбимоваЛия Ахеджакова и другие артисты спектакля “Сказка про последнего ангела”Аида Гарифуллина Тимофей Трибунцев

Лауреатами в разных номинациях стали: 

  • Лучший драматический спектакль большой формы – “Сказка про последнего ангела” Андрея Могучего (московский Театр наций);
  • Лучший драматический спектакль малой формы – “Пиноккио. Театр” Бориса Юхананова (электротеатр “Станиславский”);
  • Лучший режиссер (драма) – Юрий Бутусов (спектакль “Пер Гюнт” московского Театра имени Вахтангова);
  • Лучшая женская роль (драма) — Анна Антонова (“Экстремалы” театра “Чехов-центр” в Южно-Сахалинске);
  • Лучшая мужская роль (драма) — Тимофей Трибунцев (“Борис”, проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы);
  • Лучшая женская роль второго плана (драма) — Людмила Гаврилова (“Петровы в гриппе” московского “Гоголь-центра”);
  • Лучшая мужская роль второго плана (драма) – Тимофей Мамлин (“Идиот”, новосибирский театр “Старый дом”);
  • Лучшая опера — “Садко” (Большой театр);
  • Лучший режиссер (опера) — Дмитрий Черняков (“Садко”, Большой театр);
  • Лучшая женская роль (опера) — Екатерина Семенчук (“Садко”, Большой театр);
  • Лучшая мужская роль (опера) — Нажмиддин Мавлянов (“Садко”, Большой театр);
  • Лучший балет — “Жизель” Большого театра;
  • Лучшая женская роль (балет/современный танец) — Оксана Кардаш (“Дон Кихот”, московский Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко);
  • Лучшая мужская роль (балет/современный танец) — Артемий Беляков (“Жизель”, Большой театр);
  • Лучшая оперетта-мюзикл — “Фома” (новосибирский Музыкальный театр);
  • Лучший режиссер (оперетта-мюзикл) — Дмитрий Белов (“Сильва”, Екатеринбургский Театр музыкальной комедии);
  • Лучшая женская роль (оперетта-мюзикл) — Мария Евсеева (“Капитанская дочка”, Алтайский музыкальный театр в Барнауле);
  • Лучшая мужская роль (оперетта-мюзикл) — Александр Крюков (“Фома”, Новосибирский Музыкальный театр).

Елизавета Боярская и Семен ШтейнбергВарвара Шмыкова



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