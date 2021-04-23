Елизавета Боярская, Аида Гарифуллина, Лия Ахеджакова и другие гости премии “Золотая маска”

Церемония награждения лауреатов стало кодой конкурсной программы XXVII фестиваля “Золотая маска”, который шел в Москве с января по апрель, объединив 68 театров из 25 российских городов. Традиционно сама церемония театральной премии была исключительно театрализованной, в жанре капустника с элементами веселого конферанса. Режиссером-постановщиком сценической части мероприятия стала известный режиссер Нина Чусова. Театралы смогли увидеть церемонию в режиме реального времени – онлайн трансляция прошла на портале Рамблер и в социальных сетях фестиваля.

Елизавета Боярская (украшения, TOUS)

Гостями и участниками церемонии в концертном зале “Зарялье” стали Елизавета Боярская, Лия Ахеджакова, Аида Гарифуллина, Наталья Быстрова, Евгения Крегжде, Николай Фоменко и многие другие. В этот вечер лауреатам вручили 36 премий “Золотая Маска” в конкурсных номинациях, а также 4 специальные премии Жюри музыкального театра и Жюри драматического театра и театра кукол.

Президент фестиваля “Золотая Маска” Игорь Костолевский Генеральный директор фестиваля Мария Ревякина и министр культуры РФ Ольга Любимова Лия Ахеджакова и другие артисты спектакля “Сказка про последнего ангела” Аида Гарифуллина Тимофей Трибунцев

Лауреатами в разных номинациях стали:

Лучший драматический спектакль большой формы – “Сказка про последнего ангела” Андрея Могучего (московский Театр наций);

Лучший драматический спектакль малой формы – “Пиноккио. Театр” Бориса Юхананова (электротеатр “Станиславский”);

Лучший режиссер (драма) – Юрий Бутусов (спектакль “Пер Гюнт” московского Театра имени Вахтангова);

Лучшая женская роль (драма) — Анна Антонова (“Экстремалы” театра “Чехов-центр” в Южно-Сахалинске);

Лучшая мужская роль (драма) — Тимофей Трибунцев (“Борис”, проект Дмитрия Крымова, продюсера Леонида Робермана и Музея Москвы);

Лучшая женская роль второго плана (драма) — Людмила Гаврилова (“Петровы в гриппе” московского “Гоголь-центра”);

Лучшая мужская роль второго плана (драма) – Тимофей Мамлин (“Идиот”, новосибирский театр “Старый дом”);

Лучшая опера — “Садко” (Большой театр);

Лучший режиссер (опера) — Дмитрий Черняков (“Садко”, Большой театр);

Лучшая женская роль (опера) — Екатерина Семенчук (“Садко”, Большой театр);

Лучшая мужская роль (опера) — Нажмиддин Мавлянов (“Садко”, Большой театр);

Лучший балет — “Жизель” Большого театра;

Лучшая женская роль (балет/современный танец) — Оксана Кардаш (“Дон Кихот”, московский Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко);

Лучшая мужская роль (балет/современный танец) — Артемий Беляков (“Жизель”, Большой театр);

Лучшая оперетта-мюзикл — “Фома” (новосибирский Музыкальный театр);

Лучший режиссер (оперетта-мюзикл) — Дмитрий Белов (“Сильва”, Екатеринбургский Театр музыкальной комедии);

Лучшая женская роль (оперетта-мюзикл) — Мария Евсеева (“Капитанская дочка”, Алтайский музыкальный театр в Барнауле);

Лучшая мужская роль (оперетта-мюзикл) — Александр Крюков (“Фома”, Новосибирский Музыкальный театр).

Елизавета Боярская и Семен Штейнберг Варвара Шмыкова