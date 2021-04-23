На майские выходные в России запретят продажу алкоголя

Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая. Роспотребнадзор сообщил, что в эти дни россиян ждёт самый настоящий «сухой закон».

Купить водку, вино и пиво будет нельзя уже 30 апреля. Притом торговля алкоголем прекратится не только в магазинах. Рестораны и кафе также не вправе наливать спиртное посетителям. Таким образом власти намерены перекрыть торговлю в так называемых «наливайках», где горячительное продавали, прикрываясь общепитовской лицензией.

– Цель длинных выходных – остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции. Остановить её могут только трезвые люди. 11 дней пьянства не только не помешают коронавирусу, но и помогут ему. Мы просим с пониманием отнестись к этой мере, – заявили в Роспотребнадзоре.

Помимо запрета на продажу алкоголя, будут приняты и другие меры. Полицейским приказано ввести режим «нулевой терпимости» к гражданам, находящимся в состоянии опьянения.

– Предусмотрительные россияне, которые закупят алкоголь на все 11 выходных дней, должны будут распивать его исключительно дома, в режиме самоизоляции. Малейший запах алкоголя приведёт вас в отделение полиции и к административному штрафу, – говорится в пресс-релизе МВД.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что «сухой закон» не помешает ему хорошо отметить праздники. Он намерен много гулять, дышать воздухом, съездить на рыбалку, а 9 мая посетить Парад Победы.

– Для всего этого алкоголь не нужен, нужно только хорошее настроение и немного оптимизма, – заявил он.

—