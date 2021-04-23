 

На майские выходные в России запретят продажу алкоголя

23.04.2021, 17:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Владимир Путин объявил выходными дни с 1 по 11 мая. Роспотребнадзор сообщил, что в эти дни россиян ждёт самый настоящий «сухой закон».

Купить водку, вино и пиво будет нельзя уже 30 апреля. Притом торговля алкоголем прекратится не только в магазинах. Рестораны и кафе также не вправе наливать спиртное посетителям. Таким образом власти намерены перекрыть торговлю в так называемых «наливайках», где горячительное продавали, прикрываясь общепитовской лицензией.

– Цель длинных выходных – остановить «третью волну» распространения коронавирусной инфекции. Остановить её могут только трезвые люди. 11 дней пьянства не только не помешают коронавирусу, но и помогут ему. Мы просим с пониманием отнестись к этой мере, – заявили в Роспотребнадзоре.

Помимо запрета на продажу алкоголя, будут приняты и другие меры. Полицейским приказано ввести режим «нулевой терпимости» к гражданам, находящимся в состоянии опьянения.

– Предусмотрительные россияне, которые закупят алкоголь на все 11 выходных дней, должны будут распивать его исключительно дома, в режиме самоизоляции. Малейший запах алкоголя приведёт вас в отделение полиции и к административному штрафу, – говорится в пресс-релизе МВД.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сказал, что «сухой закон» не помешает ему хорошо отметить праздники. Он намерен много гулять, дышать воздухом, съездить на рыбалку, а 9 мая посетить Парад Победы.

– Для всего этого алкоголь не нужен, нужно только хорошее настроение и немного оптимизма, – заявил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Приехавшие в клуб на ковидную вечеринку москвичи были оштрафованы выпивавшими там сотрудниками полиции

05.04 / Исламисты покинули захваченный 10 дней назад город Пальма в Мозамбике

20.09 / Русскоязычные СМИ Армении

02.02 / Вагнер и его команда спасли жителей ЦАР – в Сети появилась шестая часть нашумевшего комикса

30.06 / Мнение: Когда революция начнется

27.01 / Философ Дугин сообщил о распаде Украины: Этот процесс неостановим

23.11 / Ученые впервые сумели объективно диагностировать звон в ушах при помощи ИИ

23.09 / Как Москва добирала мундепов

13.09 / МВД Хабаровского края сообщило о возросшем числе ДТП с участием пеших голубей

23.10 / Мнение: В Конгресс США внесен проект санкций против Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика