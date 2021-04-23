 

Украинка Костюк вышла в полуфинал турнира WTA в Стамбуле

23.04.2021, 17:22, Новости дня
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В четвертьфинале 18-летняя украинка, которая занимает 85-ю позицию в рейтинге WTA, обыграла Ану Конюх из Хорватии (241-е место). Для этого Костюк понадобилось три сета – 7:5, 4:6, 6:3.

Соперницы провели на корте два часа 25 минут.

За право выйти в финал Костюк сразится с румынкой Сораной Кырстей (67-я позиция в рейтинге WTA).

Контекст:В 1/8 финала Костюк оказалась сильнее россиянки Дарьи Касаткиной (37-я) – 6:3, 7:5.
В этом году украинская теннисистка пробилась в полуфинал еще одного турнира WTA. В январе она дошла до 1/2 финала в Абу-Даби, где уступила россиянке Веронике Кудерметовой (46-я).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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