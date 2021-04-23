 

Радиация, полученная ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, не повлияла на ДНК их детей – ученые

23.04.2021, 17:22, Новости дня
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Ученые также исследовали геномы их родителей, которые участвовали в ликвидации аварии или в момент аварии жили в 70-километровой зоне вокруг станции. Мутаций ДНК, которые могли возникнуть вследствие влияния радиации, у детей не обнаружили.

Один из авторов исследования, Стивен Ченок из Национального института рака США, рассказал, что в нем принимали участие целые семьи. Это позволило сравнить ДНК отца, матери и ребенка, написало 22 апреля “ВВС News Україна”.

Ученых интересовали новые мутации, которые случайным образом возникают в яйцеклетке или сперматозоиде и означают генетическую трансформацию, состоявшуюся в пределах одной семьи или клеточной линии впервые. Они могут не иметь последствий или стать причиной генетического заболевания.

Ченок пояснил, что в каждом поколении возникает около 50–100 таких мутаций. Они “в определенном смысле” являются строительными блоками эволюции. Ученые потратили девять месяцев на поиск сигналов о том, что среди этих мутаций есть те, которые связаны с воздействием радиации на родителей, но не нашли подтверждения.

Профессор Джерри Томас из Имперского колледжа Лондона рассказала, что новое исследование свидетельствует о том, что даже относительно высокие дозы радиации никак не могут повлиять на будущее их детей.

Контекст:Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС “Фукусима-1” 2011 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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