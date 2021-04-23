УЕФА перенес матчи Евро 2020 из двух городов

Отмечается, что УЕФА принял решение, принимая во внимание позицию местных властей по поводу присутствия болельщиков на матчах Евро 2020.

В частности, четыре матча, которые должны были пройти в Бильбао, перенесены в Севилью на стадион “Эстадио Ла Картуха”. Планируется, что на трех матчах группы Е и одном поединке 1/8 финала будет присутствовать 30% зрителей от общей вместимости стадиона.

Также три матча группы Е, которые должны были состояться в Дублине, перенесены в Санкт-Петербург, изначально в России были запланированы три матча группы В и один четвертьфинал.

Кроме того, матч 1/8 финала, который должен был принять Дублин, состоится на лондонском стадионе “Уэмбли”.

“Мы тесно сотрудничаем с принимающими ассоциациями и местными властями, чтобы обеспечить на матчах безопасную и праздничную атмосферу. Я очень рад, что мы сможем принять болельщиков на всех матчах турнира и насладиться праздником футбола на уровне сборных по всей Европе”, – подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

В футбольном Союзе добавили, что все билеты на матчи Евро 2020 в Бильбао и Дублине отменены, болельщики получат компенсацию в полном объеме.

Контекст:16 марта телеканал Sky Sports сообщал, что УЕФА поставил условие перед городами – организаторами Евро 2020. Футбольный Союз исключил возможность проведения чемпионата Европы при пустых трибунах.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента: Амстердаме, Баку, Бильбао, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге. Финал турнира должен был пройти на лондонском стадионе “Уэмбли”. УЕФА 17 марта 2020 года принял решение о переносе чемпионата Европы на 2021 год.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На турнире сыграет и национальная сборная Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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