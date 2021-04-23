 

“Я в шоу-бизнесе давно – пробовала все, только не кололась”. Каминская рассказала об опыте употребления наркотиков

23.04.2021, 17:22, Новости дня
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“Конечно. Я в шоу-бизнесе давно – все пробовала. Абсолютно все. Мне всегда было интересно раскрывать новую реальность, узнавать новые ощущения. Я пробовала все, вот только не кололась”, – рассказала артистка.

Отвечая на вопрос, как действует кокаин на сознание артиста, Каминская заявила, что он “помогает сосредоточиться и ускорить мышление”.

“Но это длится не долго и любая карета превращается в тыкву. К сожалению, эти серотониновые ямы – это ужасно. Ограниченное количество минут удовольствия ради того, чтобы потом мучиться? У меня очень тяжело проходили эти моменты после гулянок. Была помоложе – конечно, веселились на вечеринках каких-то. На сцене – никогда. Пьяненькая – выходила”, – подчеркнула певица.

Каминская заявила, что однажды они с экс-участницей коллектива из-за алкоголя сорвали съемки клипа.

“Мы даже клип однажды сорвали. Он так и не вышел. И нам до сих пор не показывают эти кадры. [Продюсер группы] Юра [Никитин] – святой человек просто. Он нам это простил. Мы грелись, выпили с [экс-участницей группы “НеАнгелы”] Викой бутылку абсента. Мы были молоды и горячи. А сейчас не прет, что ли. Не получаешь уже того удовольствия” – резюмировала артистка.

ВИДЕОВидео: Власть vs Влащенко / YouTube
Контекст:Группа “НеАнгелы” была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Партнершей Каминской была вокалистка Вика (Екатерина Смеюха). Одними из самых известных композиций группы являются песни “Юра, прости”, “Ты из тех самых”, “Роман”.
В ноябре 2020 года Каминская заявила, что мечтает начать сольную карьеру. 4 марта 2021 года она сообщила о прекращении деятельности группы “НеАнгелы”.
Комментируя заявление Каминской, Никитин отметил, что дуэт официально прекращает работу в публичной плоскости, а его участницы начинают сольные карьеры, но будут выступать с репертуаром и под брендом “НеАнгелов” на закрытых мероприятиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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