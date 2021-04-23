Гармаш: Путин сдулся. Он боится наступления Украины на Донбассе

“То, что во время послания к Федеральному собранию Путин не упомянул Донбасс и даже Украину, сильно подорвет ожидания его сторонников на оккупированной территории и, возможно, заставит их быть более сговорчивыми на переговорной площадке. Думаю, это станет понятно уже в ближайшее время, если будет еще одно заседание подгруппы по безопасности. Но я был убежден, что Путин не упомянет Украину в своем послании. Вся энергия ушла на демонстрацию собственной военной силы. Когда Запад в лице Соединенных Штатов обозначил жесткую позицию насчет возможного применения этой военной силы, Путин сдулся. Теперь ему остается только сохранять лицо, держать марку и понемногу отводить вооружения, оставляя возможность для провокаций на Донбассе. Потому что содержать такое количество войск достаточно дорого”, – подчеркнул Гармаш.

По его словам, на данный момент он не видит возможностей для освобождения оккупированных территорий на востоке Украины военным путем.

“Полностью деэскалировать ситуацию он не может до переговоров с тем же [президентом США Джо] Байденом. Ему нужен этот военный рычаг. Это один из традиционных для российской дипломатии рычагов воздействия на переговорах. Говоря о “красных линиях”, Путин сразу же обозначил, что Россия будет решать в каждом конкретном случае, что для них “красная линия”. Это немножко странно. Но я думаю, что в отношении Украины это будет касаться возможного наступления на Донбассе. Они боятся, что Украина попытается военным путем по примеру Нагорного Карабаха освободить оккупированную территорию. Но пока что, к сожалению, я не вижу возможностей для освобождения Донбасса военным путем, потому что это приведет к большим человеческим потерям, в том числе, вероятно, и среди мирных жителей”, – отметил Гармаш.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных, говорил Зеленский 16 апреля.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной, а главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Численность российских войск на границе с Украиной и в оккупированном РФ Крыму достигла 150 тыс., заявил верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 19 апреля, позже цифру скорректировали до 100 тыс. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби отказался называть точную цифру, но сообщил, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

22 апреля он сообщил, что на следующий день войска начнут возвращаться в пункты постоянной дислокации.

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