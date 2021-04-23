 

Амбассадорами конкурса “Твой ход” станут 100 активистов

23.04.2021, 17:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Амбассадоры расскажут о конкурсе “Твой ход” в своих регионах. Они будут выполнять представительские функции на официальных мероприятиях.

“Твой ход” – новый проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. 23 апреля амбассадоры собираются в Мастерской управления “Сенеж” в Солнечногорском районе Московской области.

“Мы надеемся, что амбассадоры хорошо поработают у нас на площадке и, вернувшись в регион, смогут рассказать о новых возможностях, которые предоставляет конкурс «Твой ход», – сказала специалист отдела образовательных программ Мастерской управления «Сенеж» Анастасия Горбушина.

Регистрация участников продлится до 12 июня 2021 года на сайте твойход.онлайн. Подать заявку может любой студент. 200 ребят получат гранты – миллион рублей. Они смогут потратить его на обучение, улучшение жилищных условий или собственный стартап.

Из них 50 топ-победителей получат гранты – 2,5 миллиона рублей. Эту сумму можно будет направить на развитие своего вуза и факультета. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России, получат приглашения на стажировки в крупных компаниях.

Конкурс “Твой ход” стартовал 8 апреля 2021 года. Идею создать проект для студентов поддержал Владимир Путин.

Президентская платформа “Россия – страна возможностей” создана по инициативе Владимира Путина. Организация работает над повышением социальной мобильности, обеспечением самореализации граждан.

Организация развивает одноименную платформу, состоящую из 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев “Лидеры России”, конкурс для школьников “Большая перемена”, проект “Профстажировки 2.0” и другие.

В 2019 году в рамках деятельности АНО был создан образовательный центр – Мастерская управления “Сенеж”. Там готовят компетентных управленцев и государственных служащих.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Мнение: Требования историка Соколова

14.04 / Политолог Бредихин о причинах звонка Байдена Путину: Президент США оскорблен, пристыжен и напуган

30.08 / “Силиконовые нравятся, а жирные нет!”: Настя Ивлеева впечатлила поклонников фото в мини-бикини

10.09 / Светлана Бондарчук с мужем Сергеем Харченко, Елена Летучая и другие участники тура по Карелии

16.03 / Хлое Кардашьян спровоцировала слухи о помолвке с Тристаном Томпсоном

01.01 / «Русская культура — для всех людей на Земле»

02.04 / Мнение: 3000 евро, смешные деньги, чтобы прожить в этой стране!

21.01 / Житель Сергиева Посада организовал конопляную ферму в контейнере

16.03 / Мнение: О героизации бандитов-конокрадов

30.12 / “Спутник V”: Белоруссия пошла по стопам России в борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика