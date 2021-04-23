 

Разработанная в США установка может превращать пластик обратно в топливо

23.04.2021, 17:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские исследователи изобрели уникальную установку для добычи топлива, которое при этом не только не вредит экологии, но и очистит ее. Разработка сотрудников Университета Делавэра может превращать использованные изделия из пластика обратно в нефть.
Вопросы углеводородов и загрязнения экологии являются одними из самых важных проблем современности. При этом они тесно взаимосвязаны, так как окружающую среду загрязняют и существующие технологии нефтедобычи, и пластик, произведенный из составляющих этого ископаемого. Американские исследователи нашли уникальный способ реализовать сразу две задачи, – избавиться от ненужных полимеров и добыть топливо.

Стоит отметить, что использованный учеными Университета Делавэра тип отходов представляет наибольшую долю выбрасываемого пластикового мусора. Во всем мире он производится в огромных количествах и не менее трехсот миллионов изделий из полимеров ежегодно оказываются на свалках. Изобретенное устройство даст возможность спасти от загрязнения огромные регионы планеты, очищая окружающую среду и предоставляя людям новый альтернативный источник топлива.

Разработанный метод пиролиза предполагает плавку полиолефина, самого распространенного типа пластика, до образования газа и нефти, являющихся его первоначальными формами. Ранее все предыдущие разработки основывались на нагревании пластика до температуры 400-800 градусов по Цельсию. При новом способе с более низкими температурами порядка 225 градусов стало возможным создание жидкого топлива. Оно оказалось практически готовым для применения в автомобильной сфере и даже для заправки авиадвигателей. Дальнейшие работы с изобретенной аппаратурой помогут усовершенствовать такую экологически чистую топливодобычу, сделав ее еще более энергоэффективной и безопасной для окружающей среды.

Источник: kapital-rus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Как тут не вознестись?

30.01 / Мнение: В Китае казнили долларового мультимиллионера

02.03 / Маленький принц: шведский дворец опубликовал новые портреты ко дню рождения кронпринца Оскара

03.01 / Мнение: Суровый 2021 год, запуск Балканского потока и упорство Дональда Трампа

15.11 / Мнение: Резолюция о вводе войск

20.07 / Мнение: Хабаровские орнитологи заботятся о своих птицах, но так же не любят воронье

01.03 / Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями

11.01 / Disney переименует Дональда Дака в Джозефа

25.12 / Дмитрию Гордону аннулировали визу США после шутки о Бараке Обаме

24.02 / Число заразившихся коронавирусом россиян превысило 4,2 миллиона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика