Разработанная в США установка может превращать пластик обратно в топливо

Американские исследователи изобрели уникальную установку для добычи топлива, которое при этом не только не вредит экологии, но и очистит ее. Разработка сотрудников Университета Делавэра может превращать использованные изделия из пластика обратно в нефть.

Вопросы углеводородов и загрязнения экологии являются одними из самых важных проблем современности. При этом они тесно взаимосвязаны, так как окружающую среду загрязняют и существующие технологии нефтедобычи, и пластик, произведенный из составляющих этого ископаемого. Американские исследователи нашли уникальный способ реализовать сразу две задачи, – избавиться от ненужных полимеров и добыть топливо.

Стоит отметить, что использованный учеными Университета Делавэра тип отходов представляет наибольшую долю выбрасываемого пластикового мусора. Во всем мире он производится в огромных количествах и не менее трехсот миллионов изделий из полимеров ежегодно оказываются на свалках. Изобретенное устройство даст возможность спасти от загрязнения огромные регионы планеты, очищая окружающую среду и предоставляя людям новый альтернативный источник топлива.

Разработанный метод пиролиза предполагает плавку полиолефина, самого распространенного типа пластика, до образования газа и нефти, являющихся его первоначальными формами. Ранее все предыдущие разработки основывались на нагревании пластика до температуры 400-800 градусов по Цельсию. При новом способе с более низкими температурами порядка 225 градусов стало возможным создание жидкого топлива. Оно оказалось практически готовым для применения в автомобильной сфере и даже для заправки авиадвигателей. Дальнейшие работы с изобретенной аппаратурой помогут усовершенствовать такую экологически чистую топливодобычу, сделав ее еще более энергоэффективной и безопасной для окружающей среды.

Источник: kapital-rus.ru