«Луч надежды»: ученые не обнаружили существенных генетических мутаций у детей ликвидаторов ЧАЭС



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Над исследованием, результаты которого опубликованы в журнале Science, работали специалисты из Украины, России, США и Японии. Ученые поставили перед собой цель выяснить, могло ли мощное радиационное воздействие привести к мутациям сперматозоидов и яйцеклеток ликвидаторов. Родители могут передавать своим детям от 50 до 100 мутаций в их ДНК. Предыдущие исследования на животных показали, что радиация действительно может негативно воздействовать на половые клетки.

«Это одно из первых исследований, в котором систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу», — говорится в статье.

Восемь лет назад ученые начали поиск семей, в которых отцы участвовали в разборе тлеющих руин реактора четвертого энергоблока, либо тех, где один или оба родители находились в Чернобыле или Припяти в момент аварии. У исследователей был надежный способ оценки доз полученного ионизирующего излучения: ликвидаторы носили дозиметры, кроме того, сохранилось много данных о загрязнении окружающей среды, полученных путем прямого измерения поглощения радиоактивного йода щитовидной железой. В исследование попали 105 родителей и 130 детей, родившихся с 1987 по 2002 годы.

Ученые провели секвенирование геномов семей и обнаружили, что количество новообразованных генетических мутаций de novo (DNM) у детей даже при самых мощных дозах облучения у родителей были не больше, чем в целом в популяции. Иными словами, у потомков ликвидаторов не было никаких существенных генетических отклонений, которые передаются по наследству.

По словам ученых, эти обнадеживающие выводы важны не только для пострадавших от трагедии в Чернобыле, но и для людей, оказавшихся в непосредственной близости от атомной электростанции в Фукусиме, где случилась авария в 2011 году.

Один из авторов исследования, глава Национального исследовательского центра радиационной медицины в Киеве, иммунолог Дмитрий Базыка назвал эти результаты «лучом надежды». Он был консультантом во время ликвидации ЧАЭС и много лет лечит ликвидаторов, у многих их которых развились онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

«По крайней мере их дети должны быть здоровее, чем они», — цитирует ученого Science.