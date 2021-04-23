 

На Тайване не боятся кризиса перепроизводства полупроводников

23.04.2021, 17:08, Новости дня
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Ранее в сети появились предположения о том, что после нынешнего дефицита полупроводниковой продукции в мире будет запущено слишком много заводов, специализирующихся на выпуске процессоров, видеокарт и пр. Тогда-то, по мнению аналитиков, наступит кризис перепроизводства.

Однако представители тайваньской компании TSMC, которая сейчас контролирует около половины мирового производства полупроводниковых компонентов, лишь посмеялись над такими прогнозами.

TSMC уже приняла решение в расширение производства ста миллиардов американских долларов. Менеджеры компании считают, что перепроизводства полупроводников не будет ни в текущем, ни даже в следующем десятилетии. Главное выпускать конкурентоспособный современный товар.



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